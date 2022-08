El lobo ataca de nuevo: mata a 14 ovejas de un ganadero de El Manzano

El lobo ha vuelto pero en esta ocasión no ha atacado en Almendra, Sardón de los Frailes, Villaseco de los Reyes o Monleras, sino que se ha ido a un municipio próximo, a El Manzano, donde en una noche ha matado 14 ovejas del único ganadero del pueblo con ovino.

El ataque se produjo el pasado fin de semana en un lugar próximo al pueblo donde el ganadero había dejado 190 ovejas. Cuando acudió en la madrugada del sábado a la parcela se encontró con los 14 cadáveres, más la visión de otras dos ovejas heridas, mordidas en la garganta. De las muertas no pudo adivinar si tenían la misma mordedura porque los buitres ya se las habían comido. De hecho la alcaldesa del municipio, Carmen Ruano, acudió al lugar alertada porque una treintenta de buitres sobrevolaban la parcela. Lo ocurrido le parece desolador y lamenta que no se pueda hacer nada.

Gaspar hacía 4 ó 5 años que no sufría ataques del lobo y ahora intenta reponerse. De momento encierra de las ovejas de noche, pero sabe que no es solución a medio plazo, porque las ovejas están en extensivo y deben comer. No sabe si fueron uno o varios los lobos los que atacaron a sus ovejas pero está convencido de que ahora mismo “hay muchos, más que nunca”, en su zona. El lobo no se puede cazar desde septiembre y El Manzano está próximo a Zamora.