El lobo ataca de nuevo en Horcajo Medianero matando un ternero

El lobo ha vuelto a atacar en Horcajo Medianero en lo que es el segundo ataque en esta localidad este mes porque el pasado 10 mató a un ternero de cuatro meses. Ayer, el ganadero Manuel Rodríguez sufrió el ataque del lobo, algo que ya le había ocurrido el pasado diciembre y en este caso la víctima fue otro ternero, esta vez de un día, y los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León confirmaron que el agresor, de nuevo, había sido el lobo. “Trabajamos para dar de comer al lobo”, se lamentó Óscar, el hijo de Manuel.

Antes de estos dos ataques que se han producido en un intervalo de tres meses estos ganaderos no habían sufrido ninguna baja. En el anterior fueron varios ejemplares de lobo, según le confirmaron también los agentes los que acabaron con la vida de una ternera de apenas tres días, que estaba junto a su madre. Los agentes apuntaron a más de un lobo porque no dejaron nada del animal. y entonces, como medida de precaución, habían decidido dejar a las vacas juntas y tenían claro que esta situación no había hecho nada más que empezar. Aún no han cobrado la indemnización.