El lamento de un ganadero salmantino de porcino: “Tenía asumido desde hace un año que bajaría el ibérico de bellota”

–Muy listos. Una vez que les enseñas el camino, no hace falta más: saben ya cuál es la encina que les gusta y van directamente hacia ella. Abren cerrojos y son curiosos. Recuerdo que una vez un cazador dejó el coche dentro y le comieron los faros. Nosotros sabemos que nos muerden las ruedas y por eso dejamos a dos perros entrenados vigilando el coche para que no se acerquen.

–Al cochino nuevo, como no tiene hecho el hueso, le cuesta más moverse. Pero a estos no les cuesta nada, lo mismo se hacen 4 ó 5 kilómetros al día. Ahora buscan las bellotas dulces, que son la que más les gustan, y cuando las acaben no les queda más remedio que comer las amargas. Cuando están gordos les cuesta más levantarse pero entonces, como saben mucho, suelen quedarse a dormir donde están las bellotas. Por la mañana las buscan y donde las ven ya se quedan.

–Si, no tenemos más que ir donde duermen. Si no llueve se quedan debajo de encinas y si llueve, van a la nave. El frío no les importa pero la lluvia les molesta mucho. Miramos si hay alguno malo y a los demás les dejamos tranquilos, a su aire.

“Ahora echan la culpa a la pandemia, pero habría bajado igual el ibérico porque hay mucho en el mercado”

–Antes había una persona que guiaba al cerdo a la bellota, seguro que le tocó hacerlo. ¿Por qué ya no se hace?

–Sí, me tocó hacerlo. Los sacábamos por la mañana, vareábamos la bellota... pero eso no se puede hacer porque necesitas a 2 o 3 personas vareando y ahora además ya hay cercados. Ahora esperamos a que se caigan aunque se alargue más la montanera. Nosotros los vendemos al mismo industrial desde hace 15 años y siempre con la prueba que demuestra que comieron bellotas.

–¿Han tenido algún año problemas con esa analítica?

–No. Este año la montanera es buena, hay bellota, pero otros es verdad que se ha helado. Pero como tenemos bastante terreno...

–Se jubilará, se quedará su hijo...¿le recomendaría a un nieto que siguiera con los cerdos?

–No, no quiero que lleve la vida nuestra. Esto no es mucho trabajo pero sí es muy esclavo. Y es muy bonito el campo pero no para vivir de esto, por mucho que me haya gustado a mí. Lo que hacemos no está pagado. Yo lo que tengo se lo debo a que mi mujer ha sido siempre muy valiente y hemos sido siempre dos, un equipo. Juntos llegamos a atender 400 cochinos, 60 vacas y 300 o 400 ovejas porque igual cargaba ella con el pienso que yo. Recuerdo que cuando hice la mili mi hermano vendió un ternero por 106.000 pesetas, lo mismo que ahora, que te dan 600 o 700 euros y eso que son mucho mejores. Lo de la subvención es una tontería: el ibérico nunca ha tenido y el precio sí que ha subido. Lo que pasa es que los ganaderos tradicionales lo estamos pasando mal porque con las macrogranjas los crían como a pollos y a nosotros nos cuesta más que a ellos producirlos.

–¿Y quitaría entonces las subvenciones?

–Eso es para señoritos. A los que trabajamos el campo no nos gusta que nos den una limosna.

–¿Sabe cuánto le cuesta criar un cerdo?

–Lleva las cuentas mi mujer y muchas veces le digo “no quiero verlas”. Mal no nos ha ido porque vamos viviendo. A mi me dicen: mira, Juan, tú eres un ganadero, no un ganadinero. Y tienen razón porque no me importa tanto el dinero al ser feliz con lo que hago. Los jóvenes ven más el tema del dinero y es normal. Esto de la bellota es caro por las rentas que pagamos, el trabajo...Tuvimos una vez un obrero y lo tuvimos que dejar porque era imposible. Por eso digo “no quiero saber nada, no me des cuentas”.