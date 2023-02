El lamento de un ganadero salmantino: “Acabarán pidiendo que lobos, ciervos y demás tengan alojamientos”

Tiene 9 mastines y 3 careas y respiró aliviado al ver que la Ley de Bienestar no incluía finalmente a los perros ganaderos.

¿Aún así le preocupa esta Ley?

—Sí, creo que se ha redactado desde el desconocimiento y apoyándose en grupos con una ideología radical con respecto a los animales. He vivido en los dos lados (urbano y rural) y como en todo nada es blanco o negro. El problema es humanizar al animal y pensar que lo mejor para ellos es que adopten nuestra forma de vida.

¿Le preocupa no poder matar una rata, por ejemplo?

—Sí me preocupa. Hay animales que si no se ejerce un control poblacional sobre ellos, se convierten en una plaga, con peligro de enfermedades, incluso para esa especie.

¿Cree que la ganadería puede convivir con la fauna salvaje?

—Soy un firme defensor de la coexistencia entre fauna salvaje y actividades humanas. El problema es cómo se gestiona. Yo convivo con buitre negro, leonado, alimoche, águila real, zorros, meloncillos, tejones... tengo suerte de vivir en un sitio con mucha biodiversidad. Con la forma en la que manejamos nuestro ganado no tenemos problema porque tenemos mastines, pastoreamos, tenemos instalaciones para las parideras... Pero el primer requisito de bienestar animal en ganadería es que las obligaciones no acaben con la rentabilidad: no se puede pretender tener carne “low cost” y no pagar el trabajo e inversiones que conlleva.

Con el mastín dentro de la Ley, ¿sería imposible convivir con fauna?

—Los perros ganaderos deberían tener una ley de bienestar animal específica que recoja sus singularidades pero redactada con el consenso de profesionales y veterinarios, no desde un despacho de alguien que se cree con la razón absoluta. Lo que pretende Podemos es contraproducente para los animales porque acabarán pidiendo que lobos, ciervos y demás tengan alojamientos para frío o lluvia, que es algo simplemente absurdo. Un ejemplo: preparas un sitio magnífico y resguardado para una mastina preñada y como no la recluyas, ella escapa y se va a parir en medio de un zarzal en un cubil que ella prepara. Quién sabe mejor sus necesidades: ¿ella o nosotros? Los cachorritos no mueren, al contrario, pocas veces vi animales tan sanos. No digo que haya que dejarlas reproducirse cada vez que tengan el celo, ni que no haya que supervisarlas. Los mastines son una parte fundamental de la coexistencia con los animales salvajes. Y sin perros pastores sería casi imposible manejar rebaños.

Le preocupa que si en un pueblo un perro va a su aire, ¿el dueño sea denunciado por abandono?

—El medio rural está en un constante abandono desde sanidad a infraestructuras. Piden un veterinario 24 horas cuando ni siquiera hay médico todos los días de la semana, por no hablar de pediatras. En los pueblos nos conocemos todos y sabemos quién es el dueño de cada perro y nunca he visto un perro famélico ni enfermo. Es un poco ilógico proteger las colonias de gatos, que hacen auténticos destrozos en la fauna salvaje y luego denunciar a un paisano al que se le ha ido al perro a la puerta del vecino. Por cierto, todos los seres humanos ejercemos impacto sobre el medio y que nadie piense que por no comer carne no tiene impacto sobre los animales porque para cultivar vegetales se acaba con ecosistemas y especies de vertebrados e invertebrados, aunque sea una lechuga ecológica. Las zonas ganaderas extensivas son las más ricas en biodiversidad.