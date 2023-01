El lamento de un ganadero: “La oveja come 1,20 euros al día y me dan eso por litro de leche”

Rogelio Chico tiene ovejas de leche desde 1995, cuando decidió seguir los pasos de su padre. Antes había trabajado en la construcción o incluso haciendo queso y fue entonces cuando decidió dar el paso y ponerse al frente de su propia explotación ganadero. Empezó con unas 200 ovejas de raza assaf y ahora tiene unas 370 lacaune. “Estoy solo y tenía problemas en las parideras a la hora de que las ovejas amamantaran a los corderos. Ahora con esta raza me tengo que ocupar prácticamente del 20% y no del 80%”, dice. Otro avance que vivió y que agradece fue gracias a una técnico, que le recomendó dividir las ovejas en tres grupos de tal modo que el trabajo fuera similar durante todos los días del año y no excesivo en determinadas épocas. “Antes no dabas hecho el trabajo”, dice el ganadero de Lumbrales. “Ahora sabes que si llega la paridera, son 15 días de paridera, eso sí”, explica.

Después de haber empezado con ilusión, ahora reconoce que si no deja la explotación es por la edad y por la inversión que ha realizado. “¿Dónde voy yo ahora?”, se pregunta, y se responde que si encontrara un trabajo fijo, “cerraba las puertas y me iba”. De momento lo que tiene por delante “es aguantar 10 años más”.

Ahora mismo los ganaderos de ovejas de leche amenazan con movilizarse, y así se lo comunicaron el pasado jueves las cooperativas al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, porque mantienen que el precio de venta de la leche no les cubre el coste de producción. Acusan al último eslabón de la cadena, las grandes superficies y distribuidores, de fijar el precio desde el lineal y no desde el ganadero que entienden que es cómo debería ser para que el productor obtuviera rentabilidad. Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura se incide en la subida del precio de la leche -vacuno y ovino- en los últimos meses.

Rogelio explica que es cierto que la leche ha subido, pero también el pienso. “Una oveja come 1,20 euros de pienso al día y me dan eso por el litro de leche”, explica. “Cada oveja me está dando unos 2 litros y medio al día pero no solo tengo que quitar de ahí los gastos de pienso, también de luz, agua, ordeñadora, Seguridad Social, gasóleo... De esos 1,20 no creo que me queden 20 céntimos”, dice. Y explica que, según ve en su explotación, el precio del litro de leche debería situarse en 1,50 para que fuera rentable.

“Aquí sabes que trabajas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, día tras día y no sacas el sueldo de cualquier obrero”, señala. Y reconoce que tiene un sobrino al que le gusta este trabajo pero que él no puede por menos que intentar quitarle esa ilusión por su experiencia.

“Los ganaderos tuvimos un minuto de gloria durante el confinamiento y entonces éramos buena gente, necesarios... y luego ya pasamos a la otra fase y nos dicen que maltratamos animales. Y ahora con las elecciones se acordarán de la España despoblada, seguro”.

Todos los días está en la explotación a las ocho y media de la mañana y hasta que anochece no vuelve a casa. “Y tenemos ahora mismo unos márgenes menores que cuando la leche estaba barata”, denuncia.