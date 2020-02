El problema fundamental que vive es el del bajo precio de la leche, con el litro de oveja a 0,60-0,70 euros, prácticamente idéntico al que cobraba su abuelo, pero sin los gastos que tiene él ahora. “La leche no puede ir al caldero, como antiguamente. Existe control de antibióticos, que está muy bien, la bacterología... hay que tener mucha limpieza, el tanque, gastas más en luz... Mi abuelo gastaría la luz de las dos bombillas mientras ordeñaba y no tendría ni tanque para enfriar la leche porque la ordeñaba y se la recogían, pero ahora...”.

‘Producimos a pérdidas y encima se nos ve como caza subvenciones’

En su caso reconoce que encima de no ganar dinero, “tengo que dar las gracias” porque se la recogen desde la cooperativa y va a fábricas de leche a Palencia y Portugal. De la negociación por el precio no habla porque es simplemente “el que me digan”. “Mi abuelo pagaba 30 pesetas por el kilo de pienso y yo lo pago a 0,30 céntimos... y suma y sigue”.

Ahora su idea es ampliar la explotación hasta las 350 ovejas assaf pero, sobre todo, lacaune, para ver si aumentando la producción -de cada una obtiene unos 2 litros al día- logra vivir del campo, que es lo que le gusta. “Yo solo pido unos márgenes que nos dejen vivir” y recuerda que en su pueblo, Bermellar, muy ganadero, solo quedan “4 explotaciones con ovejas”. Uno de los últimos que lo dejó vendió las ovejas y se puso a trabajar para el comprador porque no podía ya con el peso de la explotación.

“Al final los que estamos en los pueblos porque nos gustan acabaremos marchándonos también”, señaló, “y luego se les llena la boca en elecciones hablando de la España vaciada”.

Roberto está ya cada día en la nave a las 7 de la mañana y no termina su trabajo hasta las 9, porque ahora además encierra y desencierra ovejas porque también el lobo es una amenaza. Por supuesto que no le da para pagar a un trabajador. “Producimos a pérdidas y encima se nos ve como caza subvenciones... Es vergonzoso lo que nos ocurre al sector primario”.