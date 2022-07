El lamento de un apicultor salmantino afectado por los incendios: “Allí solo hay ceniza”

El fuego más veloz de la historia, el que en cuatro horas devoró 10.000 hectáreas en Losacio (Zamora), fue también el que acabó con las colmenas de José Navarro, uno de los muchos apicultores salmantinos que estos días han sufrido importantes pérdidas en los incendios que están arrasando los montes.

En su caso, el fuego acabó con 75 de sus colmenas, que valora en 7.500 euros. “Solo han quedado las chapas”, lamenta este profesional de Valero, que cuenta que se enteró de la noticia cuando acudió a la sede de COAG para tramitar unas guías. “Yo todavía no sabía lo que estaba pasando en Losacio, pero allí sabían que tenía las colmenas en esa zona y me dijeron que llamara al dueño del asentamiento... fue el que me dijo que no había quedado nada”.

Asegura que a pesar de saber que el fuego había acabado con todo acudió hasta Losacio para verlo con sus propios ojos. “Daba miedo ver el estado en el que estaban las colmenas y ver cómo había quedado el monte porque el incendio, además, empezó al lado de donde las tenía. Todo estaba lleno de ceniza”.

A pesar del importante daño sufrido, las pérdidas de José pudieron haber sido mayores porque tan solo una semana antes había retirado de allí otras 160 colmenas. “Había hecho dos viajes con el camión para quitarlas de allí y llevármelas a otro sitio”, explica. Una afortunada casualidad que las salvó del fuego casi en el último momento.

Ahora, después del disgusto inicial, le queda por librar una segunda batalla para cobrar el dinero del seguro. “Al día siguiente del incendio intenté poner una denuncia en el pueblo de Zamora al que pertenece la zona en la que estaban las colmenas, pero me dijeron que estaban desbordados y me mandaron a Salamanca”, afirma.

Las pérdidas que han sufrido los apicultores salmantinos por los graves incendios de estos días se suman, además, a un duro verano para el sector porque las altas temperaturas han arrasado el campo. “La floración fue muy temprana y ahora no queda nada”, reconoce Castor Fernández, presidente de la Asociación de Apicultores de Salamanca, que sigue también muy de cerca la evolución de los incendios.

También en la cooperativa Reina Kilama lamentan la situación que se está viviendo en un año especialmente complicado por el calor y la falta de agua. “Estamos alimentando a las abejas cuando en esta época tendríamos que estar haciendo otras cosas como sacar miel, pero si no lo hiciéramos no tendrían nada para comer y morirían”, asegura Santiago Canete.

También en la cooperativa de San Miguel de Valero recopilan estos días los daños que han sufrido sus socios en los últimos fuegos. “Estamos esperando a que cuantifiquen las pérdidas pero los incendios han afectado a muchos colmenares de Castilla y León, como por ejemplo ha ocurrido en la Sierra de la Culebra”, apunta Canete.