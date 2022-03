El lamento de las almazaras de las sierras de Salamanca: “No se pueden pagar 500 euros cada día que mueles aceituna, es inviable”

Pasó una campaña de almazara más en la provincia y, al menos en el caso de las sierras del sur de la provincia, los problemas para deshacerse del orujo del aceite siguen creciendo con más costes de traslado y falta de apoyo institucional, según se quejan los productores.

Vicente Martín, de la almazara de Sotoserrano, explica que el coste para llevar el orujo a Galisteo, cada día que se moltura, ha pasado en un año de 420 a 500 euros. Lagunilla ha conseguido este año llevarlo también allí, rebajando algo el precio que tenía que pagar por trasladarlo hasta la provincia de Toledo. “Esto es inviable, no se pueden pagar 500 euros cada vez que se muele”, indica Vicente Martín, que añade: “Los pueblos van a desaparecer. Luego dicen que quieren que se quede gente en los pueblos, pero es prácticamente imposible. Aquí ya hay olivares perdidos y han quedado 200.000 kilos en los árboles”. Y no son solo esos costes ya que la luz, por ejemplo, supone 750 euros al mes de mínimo en la almazara, se trabaje o no (sube a 4.500 los meses que se moltura). Otro caso es el precio del fruto, añade: “El que trae la aceituna aquí, además de cuidar el olivo todo el año, tiene que pagar 1,80 el litro que se lleva de aceite, encima de llevarlas. El precio de la aceituna para aceite está a 20 céntimos, es que ya ni para autoconsumo, te sale casi mejor comprarla”.