El hongo que amenaza la producción de uva en la Sierra

Sierra de Salamanca y Arribes comienzan con el mes de agosto la cuenta atrás para el arranque de la vendimia que en el caso de la primera podría llegar entre la última semana de agosto y la primera de septiembre y, en el de la segunda, alrededor del 15 de septiembre.

En la Sierra de Salamanca, las parcelas más tempranas están ya en proceso de envero (cuando la uva pasa de color verde a tinto), lo que para Miquel Udina, director técnico, significa que podría estar lista en un plazo de 40 días. “El tiempo que haga durante las próximas semanas será clave. Si se cumplen las previsiones meteorológicas y hay una bajada en las temperaturas la uva seguirá su curso normal pero, si por el contrario suben, la planta dejará de crecer para no deshidratarse. Lo ideal son los 30 grados”, explica Udina.

El mayor problema que han sufrido esta campaña los productores de la Sierra ha sido el fuerte ataque de mildiu que registraron en el mes de junio durante la floración. “Hemos tenido una fuerte afectación porque se trata de un hongo que sale por la humedad y este año, a diferencia de lo que ocurrió en el anterior, ha llovido mucho”. asegura. El ataque supondrá una pérdida considerable en la cantidad de kilos de uva que se recogerán esta campaña, especialmente en pueblos como Villanueva del Conde o Sotoserrano, aunque no influirá en la calidad de la cosecha. “El mildiu lo que hace es secar los racimos de uva durante la floración, como si hiciera una selección natural, pero no afecta en nada más”, apunta el director técnico, que aún así espera que los daños no sean tantos como los que sufrieron en 2007 por otro ataque similar.

En Arribes, los productores encaran el mes de agosto con optimismo después de unos meses de bastante tranquilidad y sin sobresaltos en cuanto a plagas ni enfermedades.

“Creemos que va a ser un año muy bueno tanto en cantidad como en calidad de la uva”, reconoce Carlos Capilla, director técnico del Consejero Regulador de la Denominación de Origen. “Las sensaciones son buenas en este momento por lo que esperamos superar el millón de kilos de uvas si no hay ningún contratiempo durante las próximas semanas”.

En el caso de la Denominación de Origen Arribes, todavía no ha comenzado el proceso de envero por lo que se espera que la vendimia arranque en un mes y 10 días aproximadamente.