El Gobierno mantiene el plan del lobo pero ‘borra’ los temas polémicos

El Gobierno ha presentado de nuevo las bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y la gestión del lobo en España después de escuchar las alegaciones de los diferentes colectivos pero el nuevo escrito tampoco satisface a ganaderos ni a ecologistas. A la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico -ASCEL-, que promovió la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, le parece que pese a prohibir la caza aún abre la puerta a que se abatan ejemplares con el control población, y esa es la misma crítica de colectivos ecologistas.

En cuanto a las organizaciones ASAJA, COAG y UPA el nuevo borrador les ha producido el mismo rechazo que el primero porque entienden que es el mismo plan pero sin concretar actuaciones y que es necesario empezar desde cero.

El Gobierno mantiene en las nuevas bases la esencia de las anteriores pero no concreta aspectos que fueron muy conflictivos. Así, habla de “incrementar significativamente” área de distribución del lobo cuando antes lo fijaba en un 10-20% y habla de la expansión del lobo pero no de llegar a las 350 manadas en 2030. También “favorecerá el establecimiento de manadas” y habla del borde oriental y central pero no concreta que el lobo vaya a las provincias de Álava, Vizcaya, La Rioja, Burgos, Soria, Guadalajara y Madrid. Y suprime el polémico corredor ecológico entre la Península Ibérica y centroeuropa con el que pretendía evitar “el aislamiento genético”.

También suprime la promoción de bosques-islas en zonas agrarias como refugio del lobo o la necesidad de que abunden las presas salvajes como alimento de esta especie en lugares con escasez de ungulados silvestres o la necesidad de contratar pastores. El nuevo borrador insiste en la convivencia de lobo y ganadería extensiva, contempla ayudas para medidas de protección de los ganaderos y se abre al control población “excepcional y selectiva” siempre que “se confirme que se han usado las medidas de prevención adecuadas y necesarias”.

El nuevo borrador insiste en la sensibilización social sobre el lobo, abre la puerta a ayudas y considera “oportuna” la contratación de un seguro agrario, algo a lo que también se oponen las organizaciones agrarias. También contempla crear un sello de calidad ganadero que destaque ante el consumidor que el producto procede de zonas loberas e insiste en colocar GPS a los lobos, algo enfocado a la protección de la especie y a comprobar la presencia del lobo en un territorio para el cobro de ayudas.