El Gobierno desoye a los productores y deja perder huertos, frutales y viñedos

Los propietarios de huertos o parcelas con frutales o viñedo en Salamanca siguen sin poder cuidarlas porque el Gobierno se lo impide, a pesar de las peticiones de flexibilidad al Delegado del Gobierno de Castilla y León, Javier Izquierdo, por parte de la Junta, Diputación, ayuntamientos y de las propias cooperativas. Solo en la Sierra de Francia hay medio millar de afectados, según indica el diputado provincial, Antonio Labrador, que ven cómo la Guardia Civil cumple órdenes y advierte a todos aquellos que se acercan a tratar sus viñedos -necesario en esta época del año-; a cuidar sus cerezas, que están a menos de dos meses de la cosecha; o a sembrar su huerto. Esto que ocurre en Castilla y León no pasa en otras comunidades como Extremadura, donde la Delegación allí sí autoriza estos cuidados, o Galicia, donde la Xunta permite cuidar los huertos autoconsumo. Desde la Delegación del Gobierno de Castilla y León se reitera que la competencia es central, no autonómica, y solo se permite realizar trabajos en pueblos de pocos habitantes donde el comercio no esté próximo y se demuestre así que el huerto es de subsistencia.

Se da el caso de que cooperativas de la Sierra expidieron un certificado para sus socios, en conversación con la subdelegación del Gobierno, que luego no ha servido porque la Guardia Civil les para igual cumpliendo órdenes y la Delegación del Gobierno se niega a darles una autorización por escrito porque entiende que es incumplir la norma dictada por el Gobierno de España. En el caso de propuestas de sanción, les animan a recurrirlas, algo a lo que no se arriesgan los productores.

Solo se autoriza a trabajar esta tierras a aquellos agricultores dados de alta y ni siquiera, como denuncia Antonio Labrador, a los socios cooperativistas que por tener menos de un 25% de participación no están obligados por Ley. Frutales como la cereza o el viñedo mantienen población en la Sierra y es un ingreso clave para estos pueblos, donde cooperativas pequeñas solo por la uva llegan a ingresar 100.000 euros.