El Gobierno ha accedido a permitir a los productores de cerezas de la Sierra la realización de labores de tratamientos fitosanitarios y la posterior recolección del fruto, pero no ha tomado la misma decisión aún con los olivos, claves en pueblos como Lagunilla con un centenar que permiten completar las pensiones de jubilados.

El presidente de la cooperativa de Sotoserrano, Joaquín Camaces, confirmó este martes a sus socios y a LA GACETA, la recepción de una llamada por la mañana desde la Subdelegación del Gobierno para informarle de esta autorización. “Me llamaron que como agricultores a título parcial tenemos derecho a hacer los tratamientos específicos y la recolección. He mandado un certificado por WhatsApp a los socios y les he dicho que lleven la factura de años anteriores de cereza, aceituna y de uva e incluso de producto fitosanitarios”, explicaba Camaces.

Precisamente en la reunión que mantuvieron con el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, las organizaciones agrarias le pidieron autorización para cuidar huertos en casos en los casos en los que suponga actividad económica y no ocio, y la autorización de celebración de mercados de productos de proximidad.

De momento no se han comunicado autorizaciones para estos dos aspectos. Tampoco para agricultores de olivo como los de Lagunilla, donde no se ha notificado nada hasta el momento y pese a que, como explica Tomás López, presidente de la cooperativa, “habría que labrar la tierra para que no salga hierba”.

Lo que sí anunció el delegado del Gobierno es que ha pedido a la Junta de Castilla y León la creación de una comisión de seguimiento para tratar el tema de las contrataciones de personal agrícola. Y es que, según trasladaron las organizaciones, temen que queden cosechas sin recoger por la prohibición de entrada de trabajadores extranjeros que implica el confinamiento, ya que estos suponen en torno al 80% de los empleados actuales en el agro.