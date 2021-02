“¿Qué se siente al ver que te ha matado las ovejas el lobo? No lo quiero ni recordar”, dice Manuel Malmierca, un ganadero que en febrero de 2014 se encontró al llegar a su explotación con 36 ovejas muertas. Después supo que el lobo había sido el causante del desastre -como lo aseguró la Junta de Castilla y León- y como tenía seguro, recibió la indemnización. “En mi caso el seguro tardó en reconocerlo pero luego cuando lo cobras te das cuenta de que el dinero no compensa el ataque de lobos: te matan casi 40 animales, te dejan la piara ‘desbaratá’... es terrible. Ves durante días a las ovejas muy asustadas, luego hay abortos, otras que tardan mucho en cubrirse... Teníamos mastines, pero nada. A las mías las corrieron los lobos por todo el prado y los animales lo pasaron muy mal. No quiero esto para ningún ganadero, por eso digo que el dinero no compensa este sufrimiento”.

El ataque al ganado de Manuel Malmierca fue sorprendente por el número de ejemplares y también por el sitio donde se produjo: Castellanos de Moriscos, al pie de la capital salmantina.

Manuel Malmierca tomó entonces la decisión de dejar esa explotación y marcharse a otra, donde está. Allí las ovejas viven ahora tranquilas. “El que quiera lobo, que lo alimente él”, dice indignado por la postura de prohibir su caza.