El ganadero salmantino que no tiene “miedo” al coronavirus

Esteban Alonso, ganadero de vacuno de leche en Palaciosrubios, localidad de la comarca de Peñaranda, no ha visto alterado su día a día por la amenaza de la pandemia del coronavirus.

“De momento lo vamos llevando con calma, gracias a Dios esperando estar libres del virus y trabajando a diario porque las vacas no se pueden dejar”, dice.

El ganadero comenta, además, que “la recogida de la leche también continúa igual, el camión viene muy pronto porque tiene que seguir la ruta y ni le veo e incluso la comercial veterinaria nos está facilitando los medicamentos que podamos necesitar así que en ese sentido no tenemos problemas”.

Las visitas habituales que se producían a la explotación se han reducido a la mínima y “si por casualidad viene alguien, todo con las medidas de protección como mascarillas, guantes y lo que haga falta”, añade.

Con respecto al precio por litro, esencial para el mantenimiento económico de la granja, Esteban Alonso explica que “estábamos precisamente ahora con la negociación para la siguiente campaña y ha quedado estancado a la espera de cómo evolucione todo esto”.

La producción de la explotación lechera va íntegramente a una conocida industria láctea de la región y Esteban Alonso la tiene asegurada desde hace años. “El asunto del coronavirus lo vivimos con preocupación y respeto pero no viviendo en el miedo porque si no terminaremos todos hipocondríacos. Hay que tomar las medidas que hagan falta para protegernos y no pensar que me va a tocar aunque siempre te queda esa cosilla pero, repito, que no podemos dejarnos llevar por el miedo”, dice.

Su padre, del que tomó el testigo en el oficio ganadero, echa de menos no ir diariamente a la granja como venía haciendo hasta ahora. “La gente mayor tiene un mayor temor frente al virus y aunque al principio nos decía que a él no le quitaban de venir, ya no sale de casa. Le veo desde la ventana y está aburrido pero no queda otra que aguantar estos días”, concluye.