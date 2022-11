El ganadero salmantino que ha optado por producir más leche: “Ahora sí nos pagan más”

En su caso, la subida del precio de la leche, que ahora cobran en torno a 60 céntimos el litro por prima de calidad, no les supone perder dinero, dice, pero “tampoco es muy allá” y relata los costes de pienso, luz, alimentación... y también que la subida no se ha producido hasta octubre y durante el año, aunque ya habían subido los costes, el precio por ejemplo en abril era solo de 42 y un año antes se movía entre los 33 y 34. “Sube la leche pero con las horas que echamos, que son los 365 días al año... Luego pagas la leche a 1 euro y te molesta, cuando luego vas al café y pagas 1,50 o 2”, señala. Lo sorprendente es que ahora, dice Esteban, ni siquiera han pedido ellos la subida. “La industria ve las orejas al lobo porque no hay explotaciones: se han matado muchas vacas porque no era rentable la leche y la carne valía mucho en el matadero”.

Ahora lo que cree es que la leche seguirá subiendo, aunque dependerá, dice, del cereal. Él está casi convencido de que no subirá mucho más. No cree tampoco que aumentan las vacas en las explotaciones en parte por lo caras que están -hay novillas que se pagaron en la última subasta a 4.200 euros- y también por la incertidumbre. “Antes quitabas una vaca si daba menos de 20 litros al día y ahora el corte lo tienes en 27”. Esteban invertirá en robots, si tiene que mejorar los que tiene porque ve que es lo que le da rentabilidad, pero no tiene previsto incorporar más vacas. Tiene unas 250, con una media diaria de 45 litros.

El presidente de la Asociación de Frisona, Jesús Hernández, sí cree que la leche no dejará de subir en los próximos meses.