El futuro de los profesionales del campo es la producción integrada

Una de las cualidades que gusta que tengan nuestros representantes políticos es que identifiquen de manera clara las potencias y recursos que tenemos para organizar y ayudar a que puedan prosperar los negocios en torno ellas. A veces son evidentes y otras no tanto, pero esa visión es fundamental para asegurar un futuro viable para un territorio al que hemos de proteger del invierno demográfico. Sin motor económico, no hay repuesto generacional y la vida está tasada en lo que le queda de vida a la última generación asentada en él.

El 12 de agosto de 1953 salieron en fila pasando por la Plaza Mayor de Valladolid, un grupo de coches montados en la ciudad (parece que con la indiferencia casi despectiva de los vallisoletanos, a pesar de tener en el volante el escudo de la ciudad). Vinieron de Francia embalados en cajas, y unos cuantos extrabajadores de la Renfe los montaron como montamos ahora los muebles de una conocida tienda de muebles nórdica. La aventura se inicio en Valladolid porque los talleres de Renfe tenían matriceros, soldadores, mecánicos..., que sabían manejar esos productos. Lo explica muy bien Enrique Martí, presidente de la asociación nacional que le rinde culto al modelo y guarda la memoria de su historia. El modelo era un Renault 4 4.

No solo nació un coche, nació la FASA, lo que hoy es Renault y su factorías con miles de trabajadores, uno de los motores más importantes de lo que hoy es Castilla y León, un pilar industrial del país, que ha transformado los lugares en los que se ha asentado y que ha fijado y mantenido población de manera indudable.

Hasta el viaje más largo empieza con un paso. Si hay condiciones en el territorio se facilita mucho el tema. Si hay profesionales que pueden liderar el proceso, todavía mejor. Si las Administraciones (esa forma anodina de llamar al Estado cuando se organiza) ven el recorrido y facilitan el inicio de algo destinado a transcender, ya estamos en un camino que continuaran las siguientes generaciones, porque habrá siguientes generaciones.

En Salamanca tenemos fábricas de piensos como Cuperal de última generación, tenemos grandes empresarios cerealistas, tenemos unos profesionales ganaderos que son el resultado de una dura reconversión del campo en los últimos años, tenemos una cabaña ganadera que en vacuno es casi la mitad de toda la que existe en Castilla y León, y un paisaje adehesado formado gracias a la ganadería en extensivo. Podríamos acabar el artículo aquí.

Siempre se nos dice que lo que le falta a Salamanca es acabar cebando, y se ponen muchos ejemplos de zonas o comarcas dedicadas a ello. Lo tenemos todo para ello. El futuro de la ganadería está en la producción integrada. No cabe duda que la integración es una manera de generar un modelo de desarrollo económico que fija y mantiene la población, que reparte responsabilidades según las competencias de cada uno. Cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer, el ganadero en el cuidado del animal, el fabricante de pienso perfeccionando la formula de pienso más adecuada, y el integrador o dueño de los animales asegurando el mercado final, se pone en pie una verdadera industria de la alimentación.

En una situación de costes desbocados y evidente desproporción con los ingresos, hay que ensayar nuevas formas de supervivencia económica que garantice la población y nuestro territorio. Es una cuestión de Estado y debe ser tomada como tal. No podemos ser un desierto demográfico teniendo los elementos para el desarrollo. Y no olvidemos que la PAC es una compensación de rentas del profesional del campo para que la sociedad pueda comer a unos precios razonables. Pero los profesionales deben serlo de su profesión, no de la PAC. Y deben apostar por formulas de supervivencia real como la producción integrada.