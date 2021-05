El fuerte rifirrafe que se ha producido en la mesa de vacuno por los precios de los terneros

El precio de los terneros ha causado problemas en la mesa de vacuno y se ha desencadenado un fuerte rifirrafe.

R. Bullón: “Nosotros no queremos que bajen los terneros”

El tratante aseguró que los compradores “vamos mejor” cuanto más valen los terneros: “Vendemos a cebaderos y si bajan los terneros los vamos a cobrar a menos porque antes de salgamos de aquí ya saben cómo ha ido el mercado y qué ha pasado con los precios”, algo en lo que no estuvo de acuerdo el ganadero Antonio Sánchez: “Para vosotros lo ideal es que los precios estén muy por debajo de la realidad”, afirmó rotundo.

Antonio Sánchez: “Ser honesto aquí se paga”

El ganadero reconoció que en el año que lleva como vocal en la mesa de vacuno de vida se ha dado cuenta de que “ser honesto se paga”. “Pues lo tienes fácil”, le respondió Ramón Bullón, “si opinara lo mismo que tú y viera que no hay honestidad, me iba”.

Raúl del Brío: “¿Por qué cuando los terneros valieron 20 céntimos no se reflejó en la Lonja?”

El ganadero Raúl del Brío también tuvo sus más y sus menos con Bullón, a quién preguntó por las diferencias de precio entre el campo y la Lonja. “¿Por qué cuando los terneros valieron 20 céntimos más no se reflejó?”. “Te garantizo que en el mercado del pasado lunes se vendieron a menos precio del que pone en el papel”, se defendió el tratante, mientras Del Brío insistía en el error cometido en estas últimas semanas: “Yo no digo que ahora esté el campo más alegre, pero lo que no podemos hacer es no haber puesto en la Lonja el precio que han valido los terneros”. “¿Pero quién dice que han valido esos precios?”, preguntó Bullón, “Si el otro día, con el mercado que hubo, hubiéramos salido de aquí con una repetición hubiera sido muy gorda”.