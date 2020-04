El esquilador de ovejas salmantino al que el coronavirus no le deja jubilarse

Se llama Casimiro Iglesias, se le conoce como el esquilador de Morille y sus números son 35 años de oficio y el “minuto y pico” que tarda en esquilar a una oveja castellana “abierta” o los 3 de una merina con mucha, mucha lana.

Su intención era retirarse ya, dedicarse solo a su rebaño porque de su cuadrilla -eran trespor diversas circunstancias solo quedaba él. Total, que anunció entre sus clientes que este año, a sus 55, ya dejaba la máquina con la mala fortuna de que el anuncio ha coincidido con la pandemia del coronavirus que prohíbe, al menos de momento, la entrada de esquiladores de otros países. Total, que a Casimiro le toca lidiar ahora con peticiones de ganaderos que le han contratado años anteriores y que se encuentran con que ahora no dan con cuadrillas que les pelen las ovejas y que además ven que si entran los extranjeros, tendrán que ir primero a Extremadura donde otros años ya deberían estar trabajando.

“De Salamanca éramos muy poquitos, no sé si estaríamos el año pasado 3 ó 4 cuadrillas que nos dedicáramos a esto, porque el trabajo es muy duro y por eso a la gente joven no le llama. Si sale alguno que empieza, dura muy poco”, cuenta Casimiro. A eso se unió en su día la competencia de esquiladores extranjeros -primero polacos y luego uruguayos- que trajeron el sistema austrialiano de no atar a las ovejas mientras las esquilan, y precios muy bajos. “Y yo tenía claro que para no llevarnos apenas nada, no salía”, cuenta Casimiro. “Los clientes que teníamos preferían pagar un poco más y que las hiciéramos nosotros porque nos gustaba esquilar bien, sin dejar pingajos, ni rayas”. Total que han tenido años de empezar a esquilar el 20 de abril y acabar a finales de julio a un ritmo de hasta 200 ovejas en una tarde, atadas porque es una práctica de aquí (aunque él también controla el método australiano).

“Este año muchos ganaderos acabarán esquilando sus ovejas porque será muy complicado encontrar esquilador”, dice. Él confía en jubilarse. “Solo no puedo trabajar”, cuenta. Y se guarda una baza para que no le quede el ‘gusanillo’: “Tengo que esquilar las mías, si no fuera así...”