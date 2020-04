El duro testimonio de un ganadero salmantino tras verse obligado al aislamiento: "Era o poder atender a las vacas o tener que matarlas"

Pedro Blázquez reconoce que lo ha pasado fatal. Sobre todo por la muerte de su padre que falleció el pasado día 28 “y no duró ni dos días ingresado”. Tenía 83 años, se encontraba bien, todos los días comían y cenaban juntos y el síntoma que dio el aviso fue el de no poder andar. “Él, que no se había quejado nunca de nada, decía que no tenía fuerzas pero no tenía tos ni fiebre cuando llamamos a la médica. Luego ya se puso peor, le llevamos al Hospital y allí luego certificaron que había muerto por coronavirus”.

A la muerte de su padre, Pedro le sumó la angustia de verse en cuarentena, sometido a un aislamiento, y no tener a nadie que le pudiera atender el ganado, cuando encima tiene vacas de leche que debe ordeñar a diario. “Me han dado ataques de ansiedad -reconoce- porque era o poder atender al ganado, o tener que llevar las vacas al matadero”. Hay una persona que le ayuda a veces con la granja pero dado lo ocurrido no le parecía oportuno comprometerle y sus hermanos trabajan en otras provincias y tampoco podían ayudarle.

Afortunadamente un ganadero del pueblo le puso en contacto con la organización agraria ASAJA: primero preguntó él la solución que podían darle para su compañero y fue ya luego Pedro quien se puso en contacto directamente con ellos. “Tengo que dar las gracias a los de ASAJA por lo bien que se han portado: Me comentaron que iban a preguntárselo a la subdelegada y luego ya me dijeron que podía ir al ganado pero que no me juntara con nadie ni a la ida ni a la vuelta”.

Eso ya se lo había comentado “doña Concha, la médica de Macotera, a la que tengo que dar también las gracias porque me ha llamado todos los días y era la que me iba indicando”.