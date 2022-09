El desabastecimiento de leche, en el horizonte. Salamanca pierde 1.493 vacas en menos de dos años

Estos datos no sorprenden a los productores. Jesús Hernández, que es presidente de la asociación provincial de raza frisona y ganadero con una explotación en La Encina de San Silvestre, está convencido de que puede producirse desabastecimiento puntual y “por supuesto, encarecimiento”. “Nosotros recibimos cada día una carta diciéndonos que suben otra materia prima”, y pone como ejemplo que ya pagan el doble por maíz para ensilar que hace un año. En su caso cobra la leche a unos 50 céntimos el litro pero mantiene que está lejos de los 60, que es la cantidad que cree que les permitiría vivir de esto. “Ahora uno deja las vacas porque se va a jubilar y no tiene quién siga; otro porque a lo mejor está solo y no le merece la pena... creo que habrá desabastecimiento pero no en gran medida porque ya traen leche de Portugal ”, dice.

Pedro Blázquez, ganadero con explotación de vacas de leche en Macotera, cree que con el precio de la leche puede vivir aquel que no tenga préstamos -“y siempre estamos con préstamos para mejorar la explotación”- y el que tenga tierras para producir. “Si no es imposible”, dice. “Se está matando mucha vaca y la gente está con miedo. Yo en mi explotación pago ya 1.600/1.800 euros de luz solo para ordeñar y enfriar la leche —el triple casi que hace un año— y cuando no se rompe una cosa, es otra”. Pedro no duda de que pueda llegar a haber desabastecimiento “porque los que quedamos no vamos a crecer y granjas nuevas no se va a poner ninguna y, además, la gente se va jubilando”. Él tiene 60 vacas y, además de los costes, se queja del tipo de vida. “Es un oficio que no recomiendo. En mi caso es porque viene de atrás pero creo que no merece la pena trabajar tanto”, cuenta. Ahora si una vaca se pone mala no tarda en llevarla al matadero y así evita gastos y nada de comprar novillas fuera. La alimentación no pueden variarla mucho “porque todo está caro”. En cuanto al precio, cree que subirá porque ahora las empresas buscan ganaderos.