El cultivo emergente recomendado para Salamanca que no cuaja entre los agricultores

Es uno de los cultivos emergentes recomendados por la Junta de Castilla y León para Salamanca, pero su baja producción ha acabado por desanimar a los pocos agricultores que habían probado suerte. La camelina, cuyo aceite se utiliza para hacer combustible de aviones, ha terminado por estrellarse en la provincia, donde tres productores de Villares de la Reina fueron los primeros en apostar por su cultivo.

“Tenía buena pinta pero al final vimos que no iba a ser rentable y dejamos de sembrarla”, reconoce Alfonso Cabezas, uno de los agricultores que en su día lo consideró como una buena alternativa al cereal. “Las producciones eran muy bajas porque creemos que la planta no está lo suficientemente mejorada... no compensaba un año bueno de camelina con un año bueno de cereal”, reconoce.

Los productores tenían un contrato cerrado con una empresa española —la única que se dedica a este cultivo— que les proporcionaba las semillas y además les compraba la cosecha al precio que se hubiera fijado para la colza. La empresa, que cuenta con varias plantas, vende después la producción a Finlandia.