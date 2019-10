El cerdo ibérico más codiciado de España está en Salamanca

Si la pregunta es si el mejor ibérico se encuentra en Extremadura, el resultado de los últimos concursos nacionales del cerdo ibérico, celebrados en la feria de Zafra (Badajoz) lo ponen al menos en duda. En los años 2015, 2016 y 2017, la elegida como mejor ganadería de ibérico fue la del salmantino Tomás García González, de La Fuente de San Esteban.

Este año se quedó a las puertas, por detrás de la de Francisco Hernández Benegas, de Badajoz, después de un concurso muy disputado en el que el salmantino logró tres primeros premios, por los dos del pacense y, de ellos, dos considerados clave: el de mejores lotes de primales y primalas y el de mejor ejemplar adulto, que fue para “6128”, un verraco de tres años que ya fue campeón en Zafra cuando tenía un año. “Entonces me lo quisieron comprar y me negué y eso que puse un precio de 1.500 euros para disuadirle: aún así el comprador estaba empeñado”, recuerda Tomás García, propietario de este semental de 3 años “padre con magníficos resultados” y que pretende mantener en su explotación hasta “el final de su vida útil, que será cuando tenga entre 5 y 6 años”. Por eso no pone precio al actual mejor semental ibérico de España y por eso tampoco se muestra dispuesto a escuchar ofertas, porque para Tomás este cerdo variedad lampiño portugués es fundamental en su ganadería.