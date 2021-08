El cardo de moda por su aceite saludable también se cultiva en Salamanca

Antonio probó harto de que las palomas comieran su girasol

Sin embargo todo esto no fue lo que animó a Antonio a probar suerte. En su caso fue la necesidad de tener un cultivo que no se comieran los animales lo que le llevó a dar este paso de experimentar con el cártamo. Estaba cansado, reconoce, de que las palomas acabaran con su girasol. Así que lo vio en internet y sembró una hectárea en dos tierras “para probar” y el resultado, aunque no ha sido el deseado -”tiene que ser más espeso, con más semilla para que no entre mala hierba”- le ha agradado hasta el punto de que repetirá en 2022. Ahí ya superará las 20 hectáreas. A Antonio le gusta además que se coseche con máquina normal ‘y sin bandeja’, que su semilla se pueda reutilizar y el precio, que suele ser semejante al del girasol. También que su cosecha sea ahora a finales de agosto.