El campo se prepara para una gran protesta

En cuanto a las ayudas de la PAC, Isabel reconoce que las destina a pagar todos esos gastos extra de pienso, gasóil... “Tengo un depósito de 1.000 litros y ahora llenarlo me cuesta el doble que hace un año. Siembro yo trigo, avena, centeno para mis vacas así que no compro, pero bien comprado lo tienes ya con lo que cuesta. Luego tienes que comprar el pienso de los terneros y cuesta el doble...la PAC según llega la tienes que soltar y es menos dinero que otras veces. Y eso que no haces grandes inversiones en maquinaria, aunque haría falta, pero dices, cómo me voy a meter en esto...”.

“ Mi padre vivía con 15 o 20 vacas divinamente y ahora tienes 80, 90 o 100 y solo es para pagar gastos . Necesitas 100 hectáreas y ni de lo tuyo eres dueño. Luego vas a sembrar y tienes un gastos enormes, que si abono, simiente, herbicida y si no echas, no sacas nada. Requiere muchos gastos”.

También es imposible contratar a alguien. “A mi hijo le encanta la ganadería y ya le he dicho que cuando me jubile podrá seguir pero ahora mismo no le puedo contratar y darle de alta porque no da”.

Ventura Rodríguez es ganadero de ovejas y muy recordado aún porque en 2009 participó en el programa “Granjero busca esposa”. A él le gustaría más ser conocido como “el pastor eléctrico”, nombre que se ha puesto para conmemorar que el 10 de junio de 2015 le cayó un rayo que le mantuvo 26 horas en observación, le hizo perder el habla y le llevó a replantearse su vida. Le entró el rayo por la mano, cuando sujetaba un paraguas en el campo mientras cuidaba a las ovejas y le salió por el pie.

Ahora sigue soltero y dedica el día a cuidar a las ovejas pero ahora también al deporte, con la San Silvestre como su próximo reto.

Ventura es de los que cree que con las protestas se arregla poco y que lo que hay que hacer es poner solución a los problemas. “Todo es organizarse”, dice. Pero al rato reconoce que esto de las ovejas, él tiene unas 1.500, es “muy esclavo”. Él las pastorea... y ve que pocos quieren seguir el oficio y que “de las 10.000 ovejas que había en la zona de Calvarrasa de Abajo cuando empecé, apenas quedan 5.000”. Ventura no se queja, pero sabe que no puede contratar a un pastor “porque si no vale, no es rentable y si vale, se pone por su cuenta. Una vez tuve pastor y casi me lleva eso a la ruina”. Ventura no se queja, pero recuerda que solo se libró de ocuparse de las ovejas precisamente cuando le cayó el rayo y tuvo que estar en el Hospital. Y dice que las subvenciones de la PAC están muy bien “pero luego es cambiar dinero, porque al final las tierras que tienes son arrendadas”. En su caso arrienda 1.000 hectáreas para rastrojeras . Ahora en unos días irá a pie hasta Encinas para que las ovejas aprovechen los restos de maíz.

Ventura cree que no hace falta quejarse pero está cansado de tanta burocracia. “Es todo papeleo y yo porque tengo la suerte de que me ayuda mi hermana”, dice, y también está afiliado a COAG.

Y también está cansado de vigilar a las ovejas por el miedo a que le roben los corderos, como le pasó a él hace unos años y ahora a otros ganaderos. “He llegado a dormir en el monte con ellas”. Y también ha sufrido actos vandálicos.

Y también está harto del problema que traen los perros “porque después del confinamiento hay más ciclistas y no sé la razón pero salen los perros a las bicis. Y ya me multaron un día por no tener los perros atados”.

Ventura dice riéndose que ahora lo que sería, de no ser ganadero, sería “perroflauta”: “iría a protestar y a cobrar los 400 euros”, dice. No se queja, es feliz, pero si tuviera un hijo tiene claro que no le gustaría que se dedicara a las ovejas.