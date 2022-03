El aviso de una experta en gripe aviar: “Los cerdos sí se pueden infectar”

Ursula Höfle, licenciada en veterinaria y doctora por la Facultad de Veterinaria de la Justus-Liebig-Universität en Giessen, Alemania, es referencia en España de gripe aviar desde el Instituto de investigación de Recursos Cinegéticos.

–¿Le sorprende la aparición de tantos focos de gripe aviar?

–Al revés, nos sorprende que ha habido brotes tremendos en el norte de Europa y no llegó aquí hasta 2022. España está en rutas de aves migratorias y hay muchas posibilidades de brotes. Quizás no llegó antes sea porque hay menos densidad de granjas avícolas, más luz ultravioleta, la temperatura no es tan baja y no mantiene tanto el virus. Ahora llega quizás porque esta es la oleada mas grande que jamás ha habido en Europa. Con la sequía hay mas posibilidad de transmisión.

–En relación a las aves silvestres la semana pasada hubo un caso en Aldeatejada. ¿Es probable que se den más o al no haber grandes granjas avícolas cerca lo ve improbable?

–Puede que no porque muchas aves se están yendo. Por otro lado las cigüeñas son buenas centinelas para encontrar brotes, son mas visibles que otros animales más pequeños y casi nunca se infectan pero cuando lo hace suele morir. Los ganaderos tendrán que tomar precauciones.

–¿Pueden ovejas, vacas o cerdos tener gripe aviar?

–Vacas y ovejas en principio son poco susceptibles pero los cerdos, sí se pueden infectar. No causarían enfermedad pero hay cierta posibilidad de interacción si ellos están infectados con un virus propio de cerdo. Si un cerdo está infectado con uno suyo, y luego con otro de aves, puede haber intercambio de material genético. Se pueden tomar medidas, por ejemplo en explotaciones abiertas se pueden poner puntos de agua en zonas de difícil acceso para fauna.

– ¿Por qué ahora los casos son en Castilla y León y Andalucía?

–Es sorprendente. Por una parte dibujan un poco los casos las rutas migratorias: en Andalucía hay mucha ave acuática. Está saltando Castilla La Mancha y Extremadura quizás porque sea más seco y tienen más comida y humedad en Castilla y León. En las rutas migratorias luego influyen muchos factores, por ejemplo que haya tormentas o no para que tomen una dirección u otra. Ahora estamos en fase de retorno y muchas aves de las que se habían ido a África ya han llegado a zonas de crías. En el centro de Europa desde hace 4 o 5 años hay brotes en verano, espero que no pase aquí. Y es raro que por ejemplo no haya habido casos en el País Vasco. La cigüeña de Aldeatejada probablemente viniera de África o del sur de España. Ahora de todas formas la cigüeña acorta migraciones porque como se ha adaptado a comer basura o cangrejo americano, tiene comida todo el año. Es muy probable que haya entrado en contacto con un pato o con un pollo infectado.

– ¿Cree que están fallando las medidas de bioseguridad?

–Es complicado sin conocer las granjas. Puede llevar la gripe aviar una persona con las botas, el camión, cajas... también hay gorriones o estorninos que aprovechan los restos de comida. Pones mallas pajareras pero es muy difícil que no haya un agujero. Incluso los insectos pueden transportar el virus. Pueden ser fallos bioseguridad o mala suerte, es complicado.

–¿Los roedores pueden transmitir la gripe aviar?

–Pueden, pero es poco probable que entren en contacto con un pato. El problema con los roedores es que suelen ser reservorios de salmonella.