El aviso de un ganadero salmantino sobre la Ley de Bienestar Animal: “Parece que esclavizamos a los perros”

Luismi Galante tiene ovejas de leche en Hinojosa de Duero, 350, y para manejarlas utiliza cinco perros, cuatro careas para guiarlas (uno es de su hija) y un mastín para cuidarlas una vez que entran en una parcela cerrada. El mastín se lo regalaron cuando en el pueblo hubo una oleada de ataques de lobo y aconsejaban desde las administraciones que protegieran a las ovejas con este tipo de perro. “Te dicen que compres mastines y ahora que los tenemos nos ponen estos problemas”, se lamenta.

Luismi se refiere a la aprobación del anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal, con el que siente que su trabajo se le complica, sobre todo a nivel económico. Por ejemplo, dice, con la necesidad de tener GPS para los perros y también si al tener que esterilizarlos, solo puede comprar nuevos a criadores.

“Yo soy muy sincero: tengo border collie ahora y no me puedo permitir pagar 600-700 euros por un cachorro que luego no sabes si va a funcionar con el rebaño o no”, dice, “porque eso es cuestión del instinto que tenga”. En su caso compró uno, su hermano le consiguió otro que le regalaron, que es perra, y tienen también al hijo de ambos. El otro carea es un cruce de pastor vasco con pastor belga, ya mayor y con el que no trabaja. “Ahora está viviendo la vida”, dice riéndose. “Tiene 11 años y le dejo ahí tranquilo porque nosotros, por mucho que digan los animalistas, queremos a nuestros animales”. “Tienen que entender -añade- que trabajamos solos y nuestra compañía son mis perros. No quiere decir que no les eche la bronca pero es que dicen unas cosas...”.

Por ejemplo, sobre las condiciones en las que viven y el trabajo que tienen que realizar estos perros pastores. “Parece que esclavizamos a los perros”, dice, “y no piensan que donde van los perros voy yo, que a ellos no les damos una orden y van solos”. El pasado lunes se llevó a dos de los careas y por la tarde, a los otros dos a recoger a las ovejas. Desde la nave hasta la parcela hay “kilómetro o kilómetro y algo”. “Si la recomendación con los border collie es pasearlos al menos tres veces al día para que tengan la mente tranquila, eso es lo que hacen”. “Nosotros lo que intentamos es tener bien a los perros”, dice.

De la Ley de Bienestar Animal, Luismi no entendía lo de la edad de la jubilación del perro -ya suprimido del anteproyecto- y sigue sin entender lo de tener que constituirse en núcleo zoológico aquel ganadero o cazador que tenga más de cinco ejemplares. “Aquí parece que el objetivo es que el dinero vaya donde quieran ellos”, cuenta.

Él no tiene al mastín con collar de pinchos pero si hay ganaderos que se lo han puesto es precisamente, cuenta Luismi, para que puedan defenderse de los lobos en un posible ataque. “Yo nunca había tenido un mastín y no sabía su dinámica y ahora me he dado cuenta de que lo que hace es estar parado entre las ovejas. Si ve algo y ladra, algo asustará, pero no tiene una gran actividad”, explica, en relación a lo ‘mucho’ que trabajan los perros ganaderos.

Sobre si podría prescindir de los perros tiene claro que “sí, si soy yo el que va corriendo para poder manejarlas”, dice riéndose. “Puedo ir yo a llevarlas a la parcela sin perro -cuenta- pero ellas enseguida se dan cuenta de que no está y no hay quien las pare”. Luismi es a sus 51 años ganadero de ovejas de leche porque también lo era su padre y le gustan. Reconoce que cada vez está todo más difícil “porque cada vez es más el papeleo y además parece que siempre cometemos ilegalidades”. “Mis perros no están en una mansión, evidentemente, pero intento cuidarlos lo mejor posible”, explica.