El aviso de un ganadero salmantino con 660 ovejas: “El mundo rural está muerto”

Juan S. Sánchez es de Pino de Tormes y a sus 35 años es de los ganaderos (y pastores) más jóvenes de la provincia de Salamanca. “Hablo con unos que tienen 42, luego los siguientes, tienen 48 y de 60 o más hay muchos. No hay relevo generacional”.

“El mundo rural está muerto”

“Está muerto porque todo es gente mayor. En mi pueblo conocí a 18 labradores y ahora lo llevamos todo entre 5 y casi sobramos 3. Ahora hay que pedir préstamos para vivir del campo, adelantar el dinero o que te dejen tus padres todo montado”.

“¿Qué joven va a venir?”

“Dicen que van a venir jóvenes pero ¿quién va a venir? -reflexiona Juan-. No saben el oficio y hay que saber por ejemplo arar o las tareas que hay hacer. Luego es triste que un señor tenga que pagar 100.000 euros por un tractor y los aperos, más la tierra, cuando luego hablamos de vender la cebada en pesetas, a 30, y necesitas un capital muy grande. Un albañil necesita una furgoneta y 15.000 euros, el electricista se gana el sueldo con unos alicates... En el campo todo es desproporcionado. Si consigues que después de 4, 5 o 6 generaciones hayas juntado un patrimonio, funciona y si no, es imposible”.

“La pac está pensada desde un sillón”

“Antes cobrábamos por ovejas pero acoplaron las ayudas y nos exigen tener hectáreas, algo que antes nosotros no necesitábamos. Es muy difícil encontrar tierras para arrendar y me obligan a coger algo que no me sirve, porque a lo mejor no puedo aprovechar ni la hierba. ¿Qué hago? ¿Monto la nave en mi pueblo y luego me voy con las ovejas a La Armuña o a la Sierra? Antes les daba alfalfa o pienso y se acabó. Ahora al tener que arrendar, no te queda nada”.

“Pare una oveja y ¿qué hago?”

“Antes estabas en otro término municipal y te paría una oveja y la metías en el coche con el cordero y no pasaba nada. Ahora tienes que ir a la unidad veterinaria a sacar la guía para moverla, todo es más complicado”.

“Es algo tradicional en un mundo diferente”

“Todo ha cambiado y nosotros seguimos con las ovejas como siempre y eso es imposible con las normas y la vida de ahora. Es lo de la PAC, es lo de las guías y no se dan cuenta de que antes los pastores se movían de otra forma. Ahora están los hijos, llevarles al colegio... es otra vida diferente y con estas normas, no es viable. Gusta salir de casas rurales, irte de vacaciones y no da para eso el campo. Es ir contracorriente. ¿Quién va a venir?”

“El futuro nos lo han puesto”

“Me acuerdo de que en todos los pueblos había vacas de leche y ahora hay cerdos alrededor de todos los pueblos. Ese montón de propietarios, con sus 25 o 30 vacas lecheras de las que vivían, tuvieron que irse fuera porque molestaban. Y ahora tenemos alrededor granjas de cerdos. Es el futuro que nos han puesto”.

“Solo estás si te gusta mucho”