La Diputación de Salamanca ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta de Castilla y León su intención de reabrir el mercado de ganados el lunes 15, jornada en la que previsiblemente se cumplirá ya la primera semana en la que la provincia se encuentre ya en fase 2. La decisión la ha adoptado la institución provincial pensando en que abrir el 8 podría ser precipitado porque justo ese día coincide el cambio de fase y porque prefiere tener el “sí” de Gobierno central y regional antes de comunicar a los usuarios la reapertura.

A estos se une que hay cambios en marcha, como el del programa informático de reservas. Ahora deberá modificarse porque la Diputación ha planteado la idea de que se pueda reservar por lotes de corrales y no por corrales para que prácticamente cada pasillo esté ocupado por un usuario y de esta forma se limite el tránsito. De no ser posible, otra posibilidad es cerrar corrales, pero aún no está definida.

La Diputación sí pretende abrir las tres naves disponibles para facilitar el distanciamiento social y mantenerlas ventiladas. Además, obligará a los usuarios a acudir con mascarillas y pondrá a su disposición geles en diferentes lugares del recinto.

También establecerá un sistema de distancia social para ser atendidos por los veterinarios de la Junta, para los que a su vez se estudia la instalación de mamparas en sus mesas.

Lo que sí se pospone, aún sin fecha, por precaución, es la reanudación de las mesas de la Lonja de manera presencial, según señaló ayer el diputado de Agricultura y Ganadería, Julián Barrera.