Ejemplares que destacan por su calidad y excelencia cárnica

La excelencia genética del ganado vacuno charolés volverá a ocupar un lugar destacado en Salamaq. Con un total de 120 animales (53 machos y 67 hembras), la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España hará un gran despliegue para reflejar el buen momento que atraviesa la raza.

«Hemos cubierto todas las plazas disponibles, traemos animales de todo el territorio nacional y, sin duda, se presentan los mejores a nivel morfológico y genético, seleccionados entre más de 200», afirma Jorge Herrera, presidente de la asociación. La feria, destaca, llega en un contexto favorable: «Los precios han sido muy buenos este año, lo que hace prever que la subasta del día 8 mantenga la media del año pasado». Así, la subasta contará con las garantías que aporta el charolés moderno, (genética contrastada, adaptación al mercado , garantía sanitaria y de fertilidad), aportando un valor añadido para los ganaderos compradores. Herrera subraya que la raza charolesa vive un momento clave: «Tiene un potencial cárnico muy elevado, y su cruce con razas autóctonas permite sumar calidad y rendimiento».

El concurso nacional, con la participación de un juez internacional de gran prestigio, se celebrará los días 5 y 6 de septiembre, con los machos compitiendo el viernes a las 10:30 horas y las hembras el sábado. La presentación oficial de los animales de subasta será el día 7 a las 18:00 horas. Asimismo, la asociación contará con stand propio, donde se seguirá apostando por la información y la transparencia, claves para una ganadería moderna y competitiva.

Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España

C. Manuel Pacheco, 2, local 2, bajo, oeste, 10005, Cáceres

927217190

www.asociaciondecharoles.com