No sólo la pandemia del COVID-19 trae de cabeza al sector primario sino que el exceso de humedad por las intensas precipitaciones caídas en las últimas semanas está complicando mucho la siembra de un producto tan básico como la patata.

El encharcamiento de numerosas parcelas ha provocado retrasos de hasta dos meses, ya que lo habitual es que los patateros inicien las labores de siembra a mediados de marzo y algunos de ellos siguen a fecha de hoy con ello, tal y como aseguró Santiago González, agricultor y presidente de la comunidad de regantes del Canal de Arabayona.

“Hace más de un mes sembré unas 12 hectáreas y la semana pasada tuve que resembrar media porque con las lluvias que cayeron al principio toda esta zona se perdió, no han nacido las patatas por exceso de humedad y se han podrido”, explica.

La zona de Las Villas, en la comarca de Peñaranda, es una de las que más problemas presenta en la actualidad y donde precisamente se concentran grandes municipios productores de patata como Cantalpino, Arabayona de Mógica, Villoria, Villoruela y Huerta, entre otros.

En las tierras regables del Canal de Arabayona se suma, además, que la falta de drenajes en las parcelas retrasa la evacuación del agua acumulada de lluvias y tormentas y es frecuente ver algunas de ellas convertidas en auténticas piscinas. González Pinto aseguró que están pendientes de que comiencen las obras para la instalación de dichos drenajes pero mientras tanto sufren, una campaña más, este grave contratiempo.

Resembrar parte de las parcelas donde no han prosperado las matas supone, además, para el agricultor cambiar el cuidado diario de dicha parcela.

“Ahora me encuentro que las patatas que han nacido ya necesitan agua para que vayan creciendo y en esta zona donde las he resembrado, no, por lo que hay que tener cuidado que a éstas no llegue el riego”, añade.

La diferencia de prácticamente un mes entre unas y otras influirá, también, en el arranque cuando llegue el verano. “Habrá que esperar que las que he resembrado estén ya listas e intentar sacarlas a la vez con las otras”, añade Santiago González.

“Hay muchas pérdidas este año en la patata, en cada parcela hay trozos que no han nacido y todo por el exceso de humedad”, confirma el agricultor.

La campaña de la patata en esta zona no empieza, por tanto, con las mejores condiciones y a los agricultores sólo les queda confiar en que se pueda volver a regular la campaña ajustando los tiempos y los riegos. El arranque que suele comenzar a mediados de julio con la patata temprana en el entono de Encinas de Abajo llega a su momento más fuerte en agosto y septiembre aunque vistas las circunstancias también se retrasará.