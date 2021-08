Diego, la sensación del mercado de ganados con solo 9 años

Se llama Diego, está a punto de cumplir 9 años, y se ha convertido en los últimos mercados de ganado, desde que no hay colegio, en la atracción del mercado por la soltura que tiene para manejar el ganado y lo valiente que es cuando ayuda a su padre. El pasado lunes volvió a dar otra exhibición a la hora de conducir el ganado hasta los camiones, hasta el punto de que fue el que llegó a dirigir las ‘operaciones’ mientras su padre, eso sí, no le perdió de vista ni un solo segundo. Sergio Andrino, conocido tratante de la Sierra, fijo en cada mercado de ganados de los lunes, reconoce que no podía tener otro sucesor mejor.

Diego llega junto a su padre al mercado de ganados, le ayuda a bajar los animales del camión y a meterlos en los corrales para que estén, a partir de las 9 de la mañana, a la vista de los compradores que acudan a la cita de los lunes. A partir de las 11 vuelve otra vez a hacer lo que más le gusta, que es conseguir que los ejemplares, con un peso aproximado de 200 kilos salgan de nuevo de los corrales y vayan al camión, ahora del comprador.

Se maneja en el mercado como uno más pero con una diferencia, que cuando él conduce los animales casi siempre tiene espectadores entre los usuarios del recinto que alucinan con sus habilidades.