Detectados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Collserola (Barcelona)

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, ha anunciado que se han detectado cuatro casos nuevos de peste porcina africana en cuatro jabalíes muertos, en el mismo radio de afectación que los primeros que se encontraron este viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collserola.

Según ha explicado en una entrevista, los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos, pendientes de la aprobación definitiva en el laboratorio central de Madrid, y ha pedido responsabilidad a la ciudadanía para que evite la zona afectada: «Con un vehículo, con una bici, con una pisada de un material biológico contaminado de un animal podría escampar la enfermedad», ha alertado. «El impacto económico será grande, no hace falta escondernos», ha advertido, y ha añadido que la zona de población es muy grande, por lo que, según él, hace falta la colaboración de todo el mundo.

«No sabemos si hay otros cerdos infectados; por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia y de control en la zona», ha insistido.

Sobre la evolución y el seguimiento de la enfermedad, ha dicho que las próximas horas son muy importantes para contener el foco y ha afirmado que, si esto se hace rápido, se podrán «renegociar» las exportaciones alimentarias que ahora han quedado suspendidas con diferentes países.

Ha alertado que este trabajo «será largo», pero ha defendido que el sector está, a su parecer, muy profesionalizado y modernizado, por lo que se está más preparado que hace 30 años, cuando se registró el último caso, para evitar que esta enfermedad entre en las granjas. También ha querido recordar que esta es una enfermedad que no afecta a las personas ni a «ningún otro animal».