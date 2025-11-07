Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la feria celebrada el año pasado ARCHIVO

La dermatosis obliga a posponer la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo

Se mantiene la mesa del ibérico, que abrirá la temporada, tal y como estaba prevista

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

La resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León por la que se establecen medidas cautelares de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) desde el 9 hasta el 30 de noviembre, ha obligado a al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la concejalía de Ferias Ganaderas que gestiona Joana Veloso a modificar y posponer las fechas de la Feria de San Andrés prevista para los últimos días de este mes.

«A la vista de la resolución, no podemos celebrar el día 30 de noviembre, festividad de San Andrés, la tradicional feria ganadera, aunque para mantener su espíritu y ser fieles a la cita se mantendrá la celebración de la Mesa de Porcino de la Lonja de Salamanca para fijar la primera cotización de la temporada del ibérico de bellota», señala Joana Veloso.

De esta forma, el Consistorio previo acuerdo con las asociaciones ganaderas y con el conocimiento de la Alcaldía y la Diputación provincial de Salamanca, anuncia que los actos en los que se está trabajando para celebrar la Feria de San Andrés se llevarán a los días 10, 11 y 12 de diciembre (miércoles, jueves y viernes), «siempre que la Junta de Castilla y León, administración competente en materia de sanidad animal levante las restricciones a partir del día 30 noviembre».

La Feria de San Andrés no puede celebrarse en la primera semana de diciembre ya que «aunque se conocieran a finales de este mes el levantamiento de las medidas cautelares frente a la DNC no daría tiempo a realizar todos los preparativos que conlleva este certamen ganadero», señala la delegada municipal.

Finalmente, y lamentado la situación, en el caso de que las restricciones de movimiento de ganado se prorrogaran más allá del día 30 de noviembre, la Feria de San Andrés, en su faceta más ganadera tendría que suspenderse definitivamente por la proximidad con la Navidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras nieves llegan a La Covatilla
  2. 2 «Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»
  3. 3 El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan
  4. 4 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  5. 5 Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio
  6. 6 Dos trasladados al Hospital tras un accidente entre una furgoneta-taxi y un coche en la avenida Portugal
  7. 7 Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
  8. 8 Nuevo atasco en la Seguridad Social: casi un mes de espera con cita previa
  9. 9 Desarticulados cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervenidas varias armas de fuego y dinero
  10. 10 «La Radioterapia ofrece nuevas alternativas a las cirugías que muchas veces eran mutilantes»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La dermatosis obliga a posponer la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo

La dermatosis obliga a posponer la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo