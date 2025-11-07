La dermatosis obliga a posponer la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo Se mantiene la mesa del ibérico, que abrirá la temporada, tal y como estaba prevista

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:14

La resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León por la que se establecen medidas cautelares de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) desde el 9 hasta el 30 de noviembre, ha obligado a al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la concejalía de Ferias Ganaderas que gestiona Joana Veloso a modificar y posponer las fechas de la Feria de San Andrés prevista para los últimos días de este mes.

«A la vista de la resolución, no podemos celebrar el día 30 de noviembre, festividad de San Andrés, la tradicional feria ganadera, aunque para mantener su espíritu y ser fieles a la cita se mantendrá la celebración de la Mesa de Porcino de la Lonja de Salamanca para fijar la primera cotización de la temporada del ibérico de bellota», señala Joana Veloso.

De esta forma, el Consistorio previo acuerdo con las asociaciones ganaderas y con el conocimiento de la Alcaldía y la Diputación provincial de Salamanca, anuncia que los actos en los que se está trabajando para celebrar la Feria de San Andrés se llevarán a los días 10, 11 y 12 de diciembre (miércoles, jueves y viernes), «siempre que la Junta de Castilla y León, administración competente en materia de sanidad animal levante las restricciones a partir del día 30 noviembre».

La Feria de San Andrés no puede celebrarse en la primera semana de diciembre ya que «aunque se conocieran a finales de este mes el levantamiento de las medidas cautelares frente a la DNC no daría tiempo a realizar todos los preparativos que conlleva este certamen ganadero», señala la delegada municipal.

Finalmente, y lamentado la situación, en el caso de que las restricciones de movimiento de ganado se prorrogaran más allá del día 30 de noviembre, la Feria de San Andrés, en su faceta más ganadera tendría que suspenderse definitivamente por la proximidad con la Navidad.