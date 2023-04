Decepción de los ganaderos tras la reunión con la Junta y llaman a la movilización al 3 de mayo

La Plataforma de Ganaderos Unidos animó ayer a movilizarse el próximo miércoles 3 de mayo después de la reunión que mantuvo con los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Para este encuentro la Junta de Castilla y León había citado a la mesa que creó en 2019 para avanzar en cuestiones de sanidad animal -en especial sobre tuberculosis bovina- y la amplió a los nuevos colectivos surgidos desde entonces.

La Plataforma señaló, en comunicado de prensa posterior, que en el encuentro “no se formalizó ninguna de las propuestas” que envió a la Junta de Castilla y León el pasado marzo. De ahí que insistiera en el llamamiento “a todas las familias del medio rural y empresas relacionadas con él” a acudir a la protesta que, en vehículos, partirá del aparcamiento Madres Bernardas y terminará frente a la Subdelegación del Gobierno, en la Gran Vía.

Durante el encuentro, Gerardo Dueñas no se pronunció sobre más medidas más allá de las prometidas el pasado 31 de marzo y la directora general Teresa Rodríguez Vidal resaltó el compromiso de su Consejería con los ganaderos. Incidió en que el cambio del plan sanitario para el control y no erradicación de tuberculosis no es competencia del Gobierno regional porque existe uno nacional de obligado cumplimiento y no entró en el presupuesto para aplicar las medidas acordadas para la zona de especial incidencia de tuberculosis de Salamanca o, entre otros aspectos que demandaba la Plataforma, en el aumento de indemnizaciones por sacrificio obligatorio de ganado.

Por su parte, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, se comprometió a aumentar la caza y a declarar la alerta cinegética, aunque advirtió que se inician trámites que tardan en poder aplicarse.

La Plataforma reflejó en su comunicado que, a petición suya, la Junta se comprometió a consensuar medidas con otras comunidades como Extremadura, Madrid, Andalucía o Castilla La Mancha, con el objetivo de elevar luego la petición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y “hacer fuerza para cambiar el plan nacional sanitario (....), sobre todo para aliviar a las familias del ahogo al que se ven sometidas”.

CONSULTA LA NOTA DE LA PLATAFORMA DE GANADEROS UNIDOS