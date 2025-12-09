Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este martes 9 de diciembre Nuevas bajadas para el cereal influido también por la peste porcina africana

La Lonja de Salamanca ha aprobado hoy nuevas bajadas en el cereal influido por la incertidumbre que la peste porcina africana ha provocado en el campo. «La PPA ha influido en el mercado porque se sabe que se va a consumir menos pienso, que habrá cierre de granjas... y eso ha hecho que los operadores ya no compren a futuro«, han asegurado durante el debate.

En concreto, la Lonja ha bajado 2 euros el trigo, la cebada, el centeno y el triticale, y ha repetido el maíz y la paja.

En esta «tormenta perfecta» que ha acabado en nuevos descensos está también la gran oferta de cereal que sigue habiendo en el mercado, coincidiendo con la recta final del año. «Estamos en una semana típica de diciembre donde los compradores están cubiertos y el agricultor no para de ofrecer cereal... nosotros mismos estamos haciendo bajar los precios», han reconocido desde el lado de los productores.

También la PPA ha llevado a la Lonja a repetir los precios de lechazos y corderos. «Si la peste porcino africana sale de Cataluña afectará también al vacuno y al ovino. Lo mejor es ser prudentes y esperar a ver qué pasa», han pedido los ganaderos durante el debate.

Las primera subidas de la mañana han sido para los añojos (0,05) y las terneras (0,03) tras un debate en el que ganaderos y compradores han estado de acuerdo en seguir con los repuntes. "Son semanas de mucha matanza y la oferta de animales continúa siendo escasa", han destacado los productores.