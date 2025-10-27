Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Debate del cereal en la Lonja de Salamanca.

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre

Subidas para la cebada y el trigo

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:06

La Lonja de Salamanca ha aprobado este lunes una subida de 2 euros para la cebada y el triticale y 1 euro más para el trigo y el centeno tras un debate en el que agricultores y compradores han estado de acuerdo en la «tranquilidad» con la que se ha comportado el mercado en la última semana.

Y es que a pesar de la presión internacional, donde ya se habla de una cosecha récord de trigo, el mercado interior se ha mostrado estable en estos últimos días.

En el caso del maíz, que ha repetido, las lluvias han parado la cosecha en Salamanca, lo que ha contenido la oferta y también ha «sujetado» su precio. Aún así, ha sido el producto que más enfrentamiento ha provocado en la mesa, sobre todo después de que los agricultores hayan pedido al presidente una subida de 2 euros. Los compradores han protestado hasta el punto de pedir a los productores que no mintieran «porque hoy no se paga maíz en Salamanca a 214».

Más tranquilo ha vuelto a ser el debate del ovino, donde ganaderos y compradores se han puesto de acuerdo con los precios de este semana. Así, la Lonja ha repetido la cotización de los lechazos hasta 13 kilos y ha subido 10 céntimos los animales de hasta 28 kilos. Los corderos más grandes también han repetido.

