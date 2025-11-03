Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre

Isabel Alonso Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:22 | Actualizado 11:38h. Comenta Compartir

La Lonja de Salamanca ha aprobado este lunes, 3 de noviembre, subidas para todos los cereales de invierno (excepto la avena) y también para el maíz, donde la cosecha sigue ralentizada por las lluvias. Agricultores y compradores han coincidido en que la última semana ha sido «claramente alcista», lo que ha ayudado a aprobar repuntes de 4 euros para la cebada y el centeno, de 2 para trigo y triticale y de 3 para el maíz.

«Hay firmeza en los cereales», han insistido los productores en la mesa, donde también se han oído protestas por las diferencias que hay entre el precio del maíz en el interior y el de los puertos. «Ningún agricultor entendemos que esté más caro en el puerto y que, aún así, aquí se quiera seguir tirándolo por el suelo», ha criticado Herminio Velasco.

Más acuerdo que con el maíz ha habido con la paja, donde se ha aprobado una nueva repetición.

La Lonja también ha acordado seguir con las subidas para los lechazos grandes (de 13 a 15 kilos) y todas las categorías de corderos, salvo los animales grandes, donde la venta sigue parada. En concreto, los incrementos aprobados esta mañana han sido de 15 céntimos para la cuarta categoría de lechazos y subidas de entre 15 y 30 céntimos para los corderos. A pesar de los incrementos, los compradores han advertido de que cada vez la oferta de animales es mayor, lo que hace que vaya costando más vender.

En las mesas de vacuno de vida y carne la situación sigue siendo la misma que en la última semana, con muy pocos movimientos de ganado por la incertidumbre de la dermatosis, lo que ha hecho que hoy todos los precios hayan repetido por unanimidad. "Solo nos queda repetir y esperar a ver qué pasa la próxima semana con el mercado", han asegurado ganaderos y tratantes.