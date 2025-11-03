Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Debate del cereal en la Lonja de Salamanca. LAYA

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

La Lonja de Salamanca ha aprobado este lunes, 3 de noviembre, subidas para todos los cereales de invierno (excepto la avena) y también para el maíz, donde la cosecha sigue ralentizada por las lluvias. Agricultores y compradores han coincidido en que la última semana ha sido «claramente alcista», lo que ha ayudado a aprobar repuntes de 4 euros para la cebada y el centeno, de 2 para trigo y triticale y de 3 para el maíz.

«Hay firmeza en los cereales», han insistido los productores en la mesa, donde también se han oído protestas por las diferencias que hay entre el precio del maíz en el interior y el de los puertos. «Ningún agricultor entendemos que esté más caro en el puerto y que, aún así, aquí se quiera seguir tirándolo por el suelo», ha criticado Herminio Velasco.

Más acuerdo que con el maíz ha habido con la paja, donde se ha aprobado una nueva repetición.

La Lonja también ha acordado seguir con las subidas para los lechazos grandes (de 13 a 15 kilos) y todas las categorías de corderos, salvo los animales grandes, donde la venta sigue parada. En concreto, los incrementos aprobados esta mañana han sido de 15 céntimos para la cuarta categoría de lechazos y subidas de entre 15 y 30 céntimos para los corderos. A pesar de los incrementos, los compradores han advertido de que cada vez la oferta de animales es mayor, lo que hace que vaya costando más vender.

En las mesas de vacuno de vida y carne la situación sigue siendo la misma que en la última semana, con muy pocos movimientos de ganado por la incertidumbre de la dermatosis, lo que ha hecho que hoy todos los precios hayan repetido por unanimidad. "Solo nos queda repetir y esperar a ver qué pasa la próxima semana con el mercado", han asegurado ganaderos y tratantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  2. 2 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  3. 3 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  4. 4 El Salamanca UDS se reencuentra con el Helmántico y con la victoria (2-0)
  5. 5 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  6. 6 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  7. 7 Recuerdos deportivos del Botánico
  8. 8 El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre
  10. 10 Herida una joven de 17 años tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en la avenida de París

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre