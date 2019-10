Cuando nací mi padre ya se dedicaba a la trashumancia y cuando tenía 10 años ya me llevaba de zagalillo con los burros de acá para allá. Siempre me ha gustado esto y aunque muchas veces me cabreo porque no se dan bien las cosas, me gusta”. A sus 62 años Esteban Méndez lleva ya más de medio siglo dedicado a una profesión condenada a desaparecer, aunque él sigue recorriendo cada mes de octubre y de julio los 20 kilómetros que separan Villalba —el pueblo donde vive— de Matilla de los Caños para proporcionar pasto a sus 700 ovejas de raza castellana.

Su paso por el pueblo genera mucha expectación aunque no tanta como hace varios años, cuando la trashumancia era otra cosa. “La calzada de Matilla es un paso habitual de trashumantes aunque ahora sólo pasan dos veces al año. Antiguamente era todo un acontecimiento y un día de fiesta para los niños, además los rebaños eran más grandes y llevaban caballería”, explica Ciriaco Tardáguila, alcalde de Matilla de los Caños, donde ya conocen a Esteban y a sus ovejas como si fueran del pueblo.

Esteban lleva muchos años yendo al municipio porque le queda cerca y puede ir y volver en el día. Su hijo le lleva la comida allá donde esté porque las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos, ya que antiguamente se llevaban los enseres en los burros. “Antes duraba tres días pero este oficio es muy esclavo, hoy por ejemplo hace buen día pero hace poco llovía mucho, así que nada a ponerse un impermeable y ya está”.

Según explica el propio Esteban “la trashumancia es cambiar de pastos, cuando en la dehesa se acaba nos vamos y cuando siembran nos volvemos para casa, pero hay mucha gente que no sabe y tiene las ovejas en la finca y les echa de comer pero así no es rentable y sacándolas se hace más económico”.