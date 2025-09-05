Cobadu refuerza en Salamaq'25 su compromiso con el medio rural

Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Un año más, Cobadu está presente en la Feria del Sector Agropecuario, Salamaq'25, una de las citas más importantes del sector a nivel nacional. La Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero no podía faltar a este encuentro que reúne a miles de agricultores y ganaderos, convirtiéndose en un espacio de referencia para compartir experiencias, conocer innovaciones y seguir creciendo.

Este 2025, Cobadu estrena un stand renovado, con guiños al mundo agrario y ganadero, donde se exhiben productos propios de la cooperativa y se ofrece una muestra de la amplia gama de servicios que brinda. Se espera el paso de numerosos profesionales del sector, como en años anteriores. Durante toda la feria, el equipo de la cooperativa estará disponible para ofrecer asesoramiento personalizado, mostrando de cerca la labor de Cobadu y su compromiso con quienes trabajan día a día en el campo.

Una cooperativa líder en España

Cobadu es hoy la cooperativa de primer grado más grande de Castilla y León y la segunda de España, con más de 11.200 familias socias en agricultura y ganadería, principalmente en Zamora, Salamanca y provincias cercanas. Su objetivo es claro: satisfacer las necesidades de sus socios con productos y servicios de calidad, a precios competitivos, basando su crecimiento en la escucha activa y el trabajo conjunto.

La confianza de los socios se basa en dos pilares: estabilidad y transparencia. Con más de 40 años de trayectoria, Cobadu es una organización sólida y sostenible, que ofrece garantías y respaldo constante a sus socios.

Mucho más que una cooperativa

Cobadu aporta estabilidad económica y apoyo a numerosas familias, ofreciendo servicios que permiten desarrollar sus explotaciones de manera sostenible. También ayuda a mantener la actividad en los pueblos, generando empleo y favoreciendo que el medio rural siga activo. Su labor impulsa la economía local, apoya la modernización de las explotaciones y fomenta la innovación en el sector primario.

En el plano social, Cobadu participa en iniciativas culturales, deportivas y educativas, colabora en proyectos solidarios y mantiene un compromiso constante con su entorno. En conjunto, Cobadu no solo produce y comercializa, sino que acompaña y respalda a quienes forman parte de la cooperativa, aportando valor al territorio y al desarrollo del medio rural.

Un proyecto sólido y compartido

En definitiva, Cobadu transmite confianza porque trabaja con rigor, honestidad y un compromiso constante con el medio rural. Su crecimiento es el reflejo de un proyecto sólido, transparente y compartido, que siempre pone en el centro a sus socios.