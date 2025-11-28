Ciudad Rodrigo suspende definitivamente la feria de San Andrés El Consistorio toma la decisión tras el anuncio realizado por la Junta de Castilla y León, pero se mantiene la Lonja de este domingo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Delegación de Ferias Ganaderas que gestiona Joana Veloso, comunica la suspensión definitiva de la tradicional Feria de San Andrés «en todo aquello que tiene que ver con la presencia de animales», debido a la prórroga por parte de la Junta de Castilla y León de las medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta a la cabaña de bóvidos.

Aunque en principio la Delegación municipal trabajaba para poder desarrollar la Feria de San Andrés los días 10 al 12 de diciembre, las modificaciones contempladas en la Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera se extienden hasta el 2 de enero de 2026 las medidas cautelares. «Este plazo podrá prorrogarse mediante Resolución expresa en función de la evolución epidemiológica de la DNC», señala la resolución.

La propia resolución de la administración regional recoge la obligatoriedad de «suspender todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales de la especie bovina en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Entendiendo por tales, aquellos a los que concurran animales de más de una explotación (más de un Código de Explotación Agraria –CEA–)».

Lonja Agropecuaria de San Andrés, este domingo

Sin embargo, esta suspensión no afecta a los actos que no contemplan la participación de ganado, como son la celebración el día de San Andrés, este próximo domingo día 30, a partir de las 14:00 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial de la XXVI Lonja Agropecuaria de Salamanca en Ciudad Rodrigo para que la Mesa de Porcino fije la primera cotización del cerdo ibérico de bellota esta temporada.

De igual forma, se mantiene la convocatoria de la Jornada «Ganadería entre Fronteras: Mercosur, Exportaciones y Dermatosis Nodular Contagiosa», que organiza Asaja el día 10 de diciembre, en el Centro Educativo municipal – Uned, a partir de las 11:00 horas y que será abierto por la delegada de Ferias Ganaderas, Joana Veloso, y el presidente provincial de Asaja, Juan Luis Delgado, y clausurada por el alcalde, Marcos Iglesias, y el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo.