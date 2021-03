Casi quinientos vehículos con agricultores y ganaderos han salido a la calle este miércoles para protestar por la sobreprotección del lobo. Consideran que están en juego los intereses del campo y por eso Asaja, UPA y COAG protestan por los que consideran “una injusticia”, al tiempo que piden a Teresa Ribera, la titular del ministerio de Transición Ecológica, que dé marcha atrás en su decisión de incluir al lobo en el listado de especies protegidas.

“Los ataques diarios de lobo en la provincia de Salamanca se saldan al año con una desorbitante cifra de animales de ganado vacuno, de ovino como de porcino muertos, cuya repercusión es insostenible para la ganadería”, afirman las tres organizaciones convocantes.

“La decisión de que el lobo Ibérico sea especie estrictamente protegida no hace sino confirmar las sospechas de que el citado ministerio no entiende, no sabe, y no quiere ver o no le importa la vida en el medio rural y, con ello, la de multitud de familias que viven de la ganadería y sufren los ataques del lobo con las importantes pérdidas económicas y morales que ello significa”, señalan. Y según aseguran, están “cansados de escuchar la coletilla de “reto demográfico” nos preguntamos cómo pretenden alcanzarlo echando a las familias ganaderas”.