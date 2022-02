“Chus”, el danés que ya preside la D.O. ‘Arribes’

Las quinielas por ver quién era el presidente de la Denominación de Origen “Arribes” estaban abiertas, pero la elección ha roto todos los pronósticos. Los vocales del Consejo Regulador han decidido que el presidente sea un danés, Thyge Jensen, viticultor y bodeguero, y conocido en la zona como “Chus”, que es bastante más fácil de pronunciar. “Chus” sustituye en el cargo a Juan Andrés Blanco, que estuvo al frente del organismo regulador desde 2013 hasta 2021.

El nuevo presidente de la Denominación de Origen nació en Dinamarca en 1980, es licenciado en Economía por la Universidad de Copenhague, y fue después de un viaje a Alicante cuando se enamoró de España y decidió instalarse. Apasionado del mundo del vino buscó un lugar donde cultivar y elaborar y después de mirar en zonas del norte, optó por Fermoselle, en “Arribes”. “Me gusta el país, me gusta la gente y elegí “Arribes” porque en esta zona hay variedades que no existen en el resto de España, donde hay muchas zonas que son monovarietales. Aquí hay viña vieja, el suelo es interesante...” Seis años después de llegar tiene su propia bodega, Frontío, y ahora da un paso al frente porque está convencido, dice, de que los vinos de Arribes “tienen un sitio en el mercado y que vamos a tener un gran éxito”. “Chus” definirá objetivos con los vocales pero tiene claro que la zona merece ser más conocida fuera de España. “Tenemos muchas variedades que casi no hay en otros sitios y el perfil de los vinos de aquí es el que la gente busca”. El presidente destacó además las enormes posibilidades que cree que tiene “Arribes” por la zona tan amplia que ocupa de las provincias de Salamanca y Zamora, “con distintas alturas y uvas”.

El pleno de “Arribes” lo forman por parte del sector productor Charlotte Allen, José Luis Pascual, Liliana Fernández (vicepresidenta) y Thyge “Chus” Jensen. Y por parte del transformador, Rubén Baz, Emilio Gómez, Jesús Rodríguez y Pedro Sánchez.