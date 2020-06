Christian Gortázar (catedrático de Sanidad Animal): “Hay que mantenerse alerta y no bajar la guardia con la brucelosis”

Christian Gortázar domina el día a día de la sanidad animal salmantina a pesar de ser investigador de la Universidad de Castilla La Mancha: es referencia para muchos ganaderos de esta provincia y también uno de los expertos “de cabecera” de la Junta de Castilla y León.

–Salamanca ha conseguido la declaración de libre de brucelosis ¿qué le vino a la mente cuando escuchó la noticia?

–Salamanca cumple ya los criterios de libre y Castilla y León presentó el expediente sanitario que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado y ahora falta la publicación por la UE para poder aplicar las medidas, pero sí, se me vino a la cabeza los muchos años de trabajo de ganaderos y veterinarios para, por fin, lograr este éxito. Las actividades arrancaron en el año 52, como puede verse en el programa nacional.

–¿Qué repercusión cree que tendrá para la provincia?

–Es buenísima noticia para una provincia tan ganadera. Declarar libre la provincia permitirá dedicar el esfuerzo de los ganaderos y las capacidades de los servicios veterinarios a otras prioridades. También es imagen, haber hecho bien las cosas en sanidad animal.

–¿A qué atribuye que Salamanca pasara de positividad por encima del 12% en algunas unidades veterinarias en 2004 al cero por ciento actual?

–Las comarcas más ganaderas también son las que tienen más movimientos de animales, y en los movimientos están algunos de los principales riesgos. Esto supone un reto especial para el control de cualquier problema sanitario. En Salamanca, a pesar del tamaño y características de la población bovina, se ha logrado.

–¿Cree que hay riesgo de que vuelva la brucelosis?

–La brucelosis no se ha erradicado del mundo, y aún quedan casos en España e incluso en la propia región. Hay que mantenerse alerta y no bajar la guardia, pero no sólo pensando en la brucelosis, sino en tantas otras enfermedades de importancia.

–¿Qué medidas cree que deben tomar los ganaderos para que la situación no se repita?

–Cuidar muchísimo las compras y la bioseguridad. La entrada de nuevos animales es, seguramente, el mayor riesgo sanitario al que exponemos nuestro rebaño. Incorporar animales nuevos tiene sus ventajas y, a veces, es imprescindible por las circunstancias de la explotación. Pero debemos tener claro que cuantos menos animales introduzcamos, menor será el riesgo de que actúen como caballo de Troya de los patógenos, y no sólo de Brucella. Y puestos a comprar, hacerlo preferentemente de fuentes geográficamente cercanas, bien conocidas y perfectamente certificadas desde el punto de vista sanitario. Es mejor mantener esas fuentes de confianza, que ir variando cada año. De igual manera, cubrir todos los demás aspectos relacionados con la bioseguridad, porque cada compra es una lotería.

–Cambiando de tema, entre la lista de unidades que publicará el Ministerio con peligro de contagio por fauna salvaje está la de Béjar. ¿A qué lo atribuye?

–La brucelosis bovina no cuenta con reservorios silvestres en España, a diferencia de la tuberculosis, donde jabalí, ciervo, gamo y tejón pueden participar en el mantenimiento de la infección. Béjar se encuentra cerca de comarcas de Ávila con alta prevalencia de tuberculosis en jabalíes.

–¿Habrá medidas especiales?

–Las medidas para el control de la tuberculosis se irán aplicando en toda España, para lo cual se considerará cada provincia en función de sus características. Esto lo prevé el Plan de Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres (PATUBES) del Ministerio de Agricultura, que ya comienza a traducirse en medidas prácticas.

–La tuberculosis ha bajado en Salamanca del 2,52% de 2018 al 2,13% de 2019. ¿Qué le sugiere?

–Son enfermedades distintas, con comportamiento distinto. Entre muchas otras diferencias, la brucelosis no cuenta con reservorios no-bovinos. La tuberculosis sí, tanto silvestres como domésticos. Es natural que el avance en tuberculosis sea más lento. También hay zonas donde la atomización de pastos hace que el número de contactos entre explotaciones sea mayor (Barco de Ávila, Vitigudino) y eso dificulta la lucha. Por otro lado, el alto censo ganadero en la provincia dificulta el control de movimientos. Cuando las prevalencias son relativamente bajas, es más difícil avanzar, se están arañando décimas con mucho esfuerzo de todos.

–¿Qué se puede hacer en el caso de la tuberculosis?

–La tuberculosis es especialmente compleja de gestionar. Sin ella, la vida de ganaderos y veterinarios sería mucho más sencilla. Pero hay que seguir, y hay que ir apretando en todos los frentes. Las campañas de saneamiento son completas y suponen un esfuerzo tremendo, en todos los países europeos afectados. En Castilla y León, además, se ha hecho un gran esfuerzo en cabras que ha permitido eliminar ese elemento como reservorio. Pero quedan aspectos que resultan más difíciles de gestionar. ¿Cómo evitar que ciervos y jabalíes continúen aumentando de población, y con ello el riesgo de mantener las micobacterias de la tuberculosis? Esa es una responsabilidad que también afecta al sector cinegético.