Ribera tocada y Aagesen casi hundida

¡Que mal lo debe haber pasado estos días Teresa Ribera al no poder asistir por primera vez en muchos años a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP) que se ha desarrollado en Brasil! Ella, que se ha dedicado en cuerpo y alma durante su vida política a esto del cambio climático, se ha tenido que quedar en Bruselas y no ha podido representar a la Comisión Europea. No se si habrá sido cosa de ella misma o de la presidenta von der Leyen, que es muy suya, pero la realidad es que esta ausencia se me antoja una prueba más de que no «pinta» en la capital comunitaria tanto como ella y el entorno de la Moncloa y sus medios afines nos intentaron vender hace ahora un año, cuando Ribera aterrizó por la capital comunitaria. La verdad es que en estos doce meses que han pasado, la antigua vicepresidenta española ha tenido, no un perfil bajo, sino bajísimo. Ello se ha debido a tres hechos: por un lado, a que von der Leyen ejerce el poder de forma muy presidencialista; por otro, a que esta última se está cobrando cumplida venganza por las criticas de Ribera durante la campaña electoral al Parlamento Europeo; en tercer lugar, porque «lo verde» no es una de las prioridades de la actual legislatura europea y tampoco del programa de trabajo en Bruselas. Tampoco es ajeno al hecho de que pinte poco, la dura ofensiva que lanzó en su momento el Partido Popular español contra su nombramiento y que dejó muy tocada su figura.

Y, ¿qué se puede decir de Sara Aagesen, su sucesora como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico? Pues que si Ribera esta tocada, Aagesen anda casi hundida, como el resto del Gobierno presidido por el marido de Begoña. El apagón que tuvo lugar a finales de abril fue un hito negativo en su mandato, como responsable de los asuntos de energía. Y, desde el punto de vista de los intereses de los agricultores y ganaderos, destaca la política continuista que ha desarrollado, tal y como se anticipó en estas mismas páginas hace ahora un año. En el tema del lobo, más de lo mismo, a pesar de los cambios de normas en Bruselas y, por otro lado, las normas verdes siguen ahí. Si repasamos sus competencias en materia de Reto Demográfico, que es lo que afecta al medio rural español y a nuestros pueblos, la verdad es que poco se puede decir. No se sabe muy bien para que sirve esta parte del ministerio en cuestión y esas pomposas competencias. Si en los seis años y medio anteriores con Teresa Ribera al frente, no se hizo prácticamente nada que hayamos notado, en los doce meses de Aagesen, se ha seguido la misma senda.