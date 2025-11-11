Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Peligra la PAC?

Si no se alcanzan tres objetivos, la PAC habrá pasado a mejor vida

César Lumbreras

César Lumbreras

Martes, 11 de noviembre 2025, 05:30

Comenta

Acaba de comenzar en la ciudad brasileña de Belém la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también conocidas como COP, en su edición ... número 30. He asistido a una cuarta parte de estas reuniones, que han ido derivando con el paso del tiempo en una especie de espectáculo que se asemeja a una Torre de Babel. Recuerdo especialmente por la importancia que tuvo la que se celebró en diciembre de 2015 (pronto hará diez años) en Francia, de la que salió el famoso Acuerdo de París, el hito más importante en la lucha contra el cambio climático. Señalo todo lo anterior porque estos encuentros, a pesar de que el de este año viene bastante devaluado, terminan repercutiendo en mayor o menor medida sobre las políticas relacionadas con el campo y el medio rural. Y lo explico con un ejemplo: lo que se acordó en Paris hace diez años y lo que allí se habló incidieron de forma muy importante en lo que luego fue el Pacto Verde europeo y en la PAC que se diseñó con posterioridad, que se aplica actualmente y que tiene un fuerte componente verde, en el que ahora se pretende dar marcha atrás. Por todo lo anterior, y a pesar de que la COP30 de este año no tendrá tanta importancia, conviene que desde el campo se sigan con atención las ideas que allí se manejen. Este es el tema que hoy podría calificar de fondo.

