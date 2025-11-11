¿Peligra la PAC?

Comenta Compartir

Acaba de comenzar en la ciudad brasileña de Belém la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también conocidas como COP, en su edición ... número 30. He asistido a una cuarta parte de estas reuniones, que han ido derivando con el paso del tiempo en una especie de espectáculo que se asemeja a una Torre de Babel. Recuerdo especialmente por la importancia que tuvo la que se celebró en diciembre de 2015 (pronto hará diez años) en Francia, de la que salió el famoso Acuerdo de París, el hito más importante en la lucha contra el cambio climático. Señalo todo lo anterior porque estos encuentros, a pesar de que el de este año viene bastante devaluado, terminan repercutiendo en mayor o menor medida sobre las políticas relacionadas con el campo y el medio rural. Y lo explico con un ejemplo: lo que se acordó en Paris hace diez años y lo que allí se habló incidieron de forma muy importante en lo que luego fue el Pacto Verde europeo y en la PAC que se diseñó con posterioridad, que se aplica actualmente y que tiene un fuerte componente verde, en el que ahora se pretende dar marcha atrás. Por todo lo anterior, y a pesar de que la COP30 de este año no tendrá tanta importancia, conviene que desde el campo se sigan con atención las ideas que allí se manejen. Este es el tema que hoy podría calificar de fondo.

A continuación viene lo urgente, que es clave. También hay que seguir con mucha atención la intervención de la presidenta von der Leyen ante el Parlamento Europeo que tendrá lugar mañana. Durante los últimos días han arreciado las críticas contra las propuestas de la Comisión Europea, tanto en lo que respecta al Marco Presupuestario 2028-34, incluido el dinero de la PAC, como al futuro de esta política concreta. Han llegado desde el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, las organizaciones y las cooperativas, por no hacer la relación exhaustiva. Debido a eso circulan rumores, bastante creíbles, de que von der Leyen anunciará mañana algunos cambios en estas dos propuestas presentadas en julio, aunque no se sabe el alcance exacto de los mismos. Ya veremos en lo que quedan. De momento lo más importante es conseguir que el dinero destinado a la PAC continue teniendo un carácter sagrado y, una vez fijado, no se pueda tocar. Lo segundo que se debe lograr es que esos fondos no sufran recortes. Y, lo tercero, es que la PAC siendo eso, la Política Agraria Común, y que no continue adelante el proceso de renacionalización que se puso en marcha hace unos años y que ahora se remata mediante esas propuestas presentadas por la Comisión Europea. Si no se alcanzan estos tres objetivos, la PAC habrá pasado a mejor vida, después de algo más de 60 años. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que planteo en el titular es que sí, que la PAC está en peligro.

