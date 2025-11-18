El maquillaje de Von der Leyen

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Lo que presentó ante el PE no deja de ser una operación de maquillaje

César Lumbreras

César Lumbreras

Salamanca

Martes, 18 de noviembre 2025, 05:55

No me refiero al maquillaje que se pueda poner la presidenta de la Comisión Europea, sino a lo que anunció el miércoles pasado von der ... Leyen para frenar el descontento que han generado, tanto su propuesta sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34, como la relativa a la próxima PAC. Lo que presentó en su intervención ante el Parlamento Europeo no deja de ser una operación de maquillaje, que no soluciona los problemas de fondo que plantean los citados documentos. Dicho en términos médicos, es como recetar una aspirina a un enfermo que tiene un tumor agresivo, que puede terminar con su vida. Aquí lo que se necesita desde el punto de vista de los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC son cuatro medidas: que el dinero de la PAC siga siendo sagrado y no se pueda transferir a otras partidas, para que esta política mantenga su independencia y autonomía; en segundo lugar, que no se recorte el presupuesto de esta política; en tercer lugar que no se renacionalice más la citada política; por último, y sin hacer la relación exhaustiva, hace falta que se respete con todas sus consecuencias el llamado principio de preferencia comunitaria, y que todas las mercancías que entren en territorio comunitario se produzcan con las mismas exigencias que deben respetar los agricultores y ganaderos de la UE. Dudo mucho que lo anunciado por von der Leyen vaya a satisfacer a los cuatro grupos políticos que han protestado a través de la carta que enviaron (populares, socialistas, liberales y verdes). A los componentes de los tres grupos situados más a la derecha del PPE seguro que no ha gustado nada la respuesta de la alemana.

