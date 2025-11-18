El maquillaje de Von der Leyen

Comenta Compartir

No me refiero al maquillaje que se pueda poner la presidenta de la Comisión Europea, sino a lo que anunció el miércoles pasado von der ... Leyen para frenar el descontento que han generado, tanto su propuesta sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34, como la relativa a la próxima PAC. Lo que presentó en su intervención ante el Parlamento Europeo no deja de ser una operación de maquillaje, que no soluciona los problemas de fondo que plantean los citados documentos. Dicho en términos médicos, es como recetar una aspirina a un enfermo que tiene un tumor agresivo, que puede terminar con su vida. Aquí lo que se necesita desde el punto de vista de los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC son cuatro medidas: que el dinero de la PAC siga siendo sagrado y no se pueda transferir a otras partidas, para que esta política mantenga su independencia y autonomía; en segundo lugar, que no se recorte el presupuesto de esta política; en tercer lugar que no se renacionalice más la citada política; por último, y sin hacer la relación exhaustiva, hace falta que se respete con todas sus consecuencias el llamado principio de preferencia comunitaria, y que todas las mercancías que entren en territorio comunitario se produzcan con las mismas exigencias que deben respetar los agricultores y ganaderos de la UE. Dudo mucho que lo anunciado por von der Leyen vaya a satisfacer a los cuatro grupos políticos que han protestado a través de la carta que enviaron (populares, socialistas, liberales y verdes). A los componentes de los tres grupos situados más a la derecha del PPE seguro que no ha gustado nada la respuesta de la alemana.

Sigo con el Parlamento Europeo. Al menos 145 eurodiputados han presentado una petición que se debatirá en el pleno de la próxima semana para pedir que se solicite el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el proceso de ratificación del acuerdo con Mercosur cumple con las Tratados de la UE, o no. Podría darse el caso de que el citado proceso se paralice hasta que decida el Tribunal, lo que impediría a su vez que se firmen los textos correspondientes el 20 de diciembre en Brasil, que es la fecha que manejan tanto en Bruselas como en los cuatro países miembros de este bloque (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil). Estamos otra vez ante el cuento de nunca acabar. Es otra prueba más de que los eurodiputados no se lo van a poner fácil a von der Leyen y su equipo durante la actual legislatura y tampoco al Consejo de Ministros. Mientras tanto, Francia ha vuelto a las andadas y ha reiterado su firme rechazo a la redacción actual del Acuerdo con Mercosur y busca formar una minoría de bloqueo. En consecuencia, hay batalla todavía.

