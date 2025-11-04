Cereales: rechazo y «verifactu»

Comenta Compartir

Primero, lo de Salamanca. Además, es una buena noticia para los agricultores, porque ayer se registraron subidas de precio prácticamente en todos los cereales. Durante ... la semana pasada la tónica alcista fue la predominante en la mayor parte de las lonjas y mercados Y durante la jornada de ayer también se anotaron incrementos en Zaragoza, que oscilaron entre 1 y 2 euros, salvo en el caso del maíz, que repitió. La conclusión es que el mercado parece haberse dado la vuelta y, de las bajadas y repeticiones de semanas anteriores, se ha pasado a los aumentos. A pesar de estas subidas, las cotizaciones siguen estando por debajo de las que se registraron el año pasado por estas mismas fechas. Por ejemplo, en Salamanca, con datos de la semana pasada, los recortes oscilaban entre el 8,7 por ciento de la cebada y casi el 30 por ciento de la avena. En la Lonja del Ebro andaban entre el 5 y el 10 por ciento. Si fijamos la mirada en el exterior, se constata que el precio del trigo en el mercado de futuros en Chicago era el jueves último un 8,6 por ciento más bajo que en la misma fecha de 2024; en París estaba el 12,8 por ciento más barato. En el caso del maíz, se registraba un alza del 4,6 por ciento en Chicago y una caída del 11,1 por ciento en maíz.

En segundo lugar, lo de Bruselas. A medida que pasan los días crece la oposición a las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero (MFP) 2028-34 y la PAC del futuro. De entrada, los lideres de cuatro grupos políticos (los populares, los socialistas, los liberales y los verdes) han remitido una carta a la presidenta von der Leyen en la que rechazan la creación de los llamados Planes de Asociación Nacionales y Regionales, que es un instrumento clave del futuro Marco Presupuestario, y exigen su modificación para iniciar las negociaciones. En la carta que han enviado se hacen múltiples referencias a la PAC. En definitiva, y para entenderlo rechazan que se meta en el mismo saco el dinero de la PAC, de la pesca, de los fondos de cohesión, de la política de interior, que se puedan hacer trasvases entre esos fondos y que, además, se nacionalicen en gran parte. Por su parte, los ministros de Agricultura también rechazaron las tesis de la Comisión Europea y están a la espera de saber el dinero que habrá para financiar la PAC. Por último, de vuelta a España, los agricultores y ganaderos se verán afectados por la voracidad y los deseos de control de la banda de la Agencia Tributaria. Ellos también deberán cumplir, aunque los plazos pueden ser diferentes dependiendo de si son personas físicas y jurídicas, con ese nuevo engendro denominado «verifactu», que es el primer paso de cara a la implantación de la factura electrónica. Toca ponerse las pilas porque el tiempo apremia, para unos más que para otros.

