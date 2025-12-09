La africana, el dinero y Mercosur

Tres son los asuntos a los que deberemos prestar atención en las tres semanas y un día que faltan para que concluya el año; y ... todos ellos son relevantes para los intereses agrarios de la provincia de Salamanca: la evolución del foco de Peste Porcina Africana (PPA), el comienzo de las negociaciones formales de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34 y el proceso de ratificación y firma, o no, del acuerdo comercial con Mercosur. Comenzando por lo más próximo, la PPA, esta semana habrá que seguir muy de cerca lo que suceda con los precios del cerdo blanco, que están hundidos, y las repercusiones para las cotizaciones en los ibéricos, que se sitúan en niveles históricos; también a las investigaciones en curso sobre el origen del virus para confirmar las sospechas de que podría haber salido de un laboratorio, en teoría puntero, del IRTA catalán situado en Barcelona, a la evolución de los contagios y, finalmente, a las reacciones en los países que son clientes del porcino español.

Mientras tanto, en Bruselas la próxima semana hay una cita importante, ya que los Jefes de Estado y de Gobierno comenzarán de manera formal sus negociaciones sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34, de las que dependerá el dinero que habrá para financiar la PAC. Estamos al inicio del proceso y todavía queda mucho camino por delante, pero las previsiones son bastante sombrías. A fecha de hoy una buena parte de los Estados miembros no están por la labor de aportar más fondos para las arcas comunitarias, por lo que no va a quedar más remedio que meter la tijera en las partidas actuales, entre ellas la PAC, ya que se pretende atender otras prioridades (reindustrialización, digitalización…). Por otro lado, está el otro gran reto para el campo comunitario, que es mantener el carácter sagrado del dinero de la PAC, independientemente de la cantidad que se fije. Las organizaciones agrarias y las cooperativas han convocado una manifestación de protesta por las calles de la capital comunitaria coincidiendo con la reunión de los líderes.

Finalmente está lo de Mercosur. Se pretende cerrar el acuerdo comercial con este bloque de países el próximo día 20, suponiendo que antes no logre configurarse una minoría de bloqueo en el seno del Consejo de Ministros que lo impida. Francia y Polonia figuran entre los países más reticentes, mientras que Alemania y España destacan entre los más firmes defensores. En el Parlamento Europeo, su presidenta, Roberta Metsola, está impidiendo que se tramiten las iniciativas de un grupo de eurodiputados que pretenden que el asunto se lleve ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que retrasaría el voto definitivo en esta cámara, que es imprescindible. Desde la mayor parte del sector agrario europeo se rechaza este acuerdo comercial, que recoge más facilidades para que entre en el mercado comunitario carne de vacuno procedente de estos países, entre los que figuran Brasil y Argentina. Se trata de un asunto de alto voltaje para el campo salmantino.