La africana, el dinero y Mercosur

Todos estos asuntos son relevantes para los intereses agrarios de la provincia de Salamanca

César Lumbreras

Martes, 9 de diciembre 2025, 05:00

Tres son los asuntos a los que deberemos prestar atención en las tres semanas y un día que faltan para que concluya el año; y ... todos ellos son relevantes para los intereses agrarios de la provincia de Salamanca: la evolución del foco de Peste Porcina Africana (PPA), el comienzo de las negociaciones formales de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34 y el proceso de ratificación y firma, o no, del acuerdo comercial con Mercosur. Comenzando por lo más próximo, la PPA, esta semana habrá que seguir muy de cerca lo que suceda con los precios del cerdo blanco, que están hundidos, y las repercusiones para las cotizaciones en los ibéricos, que se sitúan en niveles históricos; también a las investigaciones en curso sobre el origen del virus para confirmar las sospechas de que podría haber salido de un laboratorio, en teoría puntero, del IRTA catalán situado en Barcelona, a la evolución de los contagios y, finalmente, a las reacciones en los países que son clientes del porcino español.

