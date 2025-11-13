«Estos cerdos van solos a la otra finca»

TEL Cespedosa de Tormes Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

Faustino se acerca a la verja de la finca donde come un lote de cerdos, que disfrutan ya de la bellota de las tierras de Cespedosa de Tormes, y comienza a silbar a los animales, que llegan a la carrera para salir al camino y cambiar de finca. Saben que toca cambio de terreno para aprovechar las bellotas de otras fincas de la familia, de modo que los cerdos las disfrutan recientes.

En este caso, sale por el camino con los cerdos caminando en lo que supone una trashumancia de corto recorrido, como si de vacas u ovejas se tratara, que es lo más habitual. Pero son cerdos que Faustino cambia cada tres o cuatro días. «Son fincas pequeñas y los cambio cada tres o cuatro días; voy cambiando de una finca a otra y van comiendo bellotas al día», explica. Realiza una especie de rotación de modo que, mientras quede bellota, los cerdos pueden comerlas frescas y del día.

Como explica el ganadero, que forma parte de la familia Prieto Guerrero, con explotación porcina y fábrica de embutidos en Cespedosa, el primer día que llegan a una de las tierras comen todo lo que hay, pero, a medida que pasan los días, van escogiendo las bellotas más sabrosas y dejan las menos gustosas para el final. Es más, añade Faustino, dentro de la misma partida de cerdos —en la que muchos suelen ser hermanos de la misma camada— las analíticas posteriores dan resultados distintos, ya que hay algunos marranos que madrugan más para comer y se llevan las bellotas mejores.

Lo explica durante el recorrido de sus cerdos por los caminos de Cespedosa, donde se hizo la concentración hace ya muchos años, ya que, de lo contrario, las fincas serían aún mucho más pequeñas de lo que son ahora. De hecho, según calcula Faustino, a día de hoy puede tener cerdos en quince o diecisiete apartados diferentes a lo largo del término: «En este hay treinta y siete, pero en otros hay cuarenta, dieciocho o veinticinco». Los tiene controlados al milímetro, ya que los cuenta al salir y al llegar a la nueva finca, que está a unos dos kilómetros. A ojos de cualquiera parecería que llegan todos, pero no: él sabe que falta uno y sale en su busca hasta que aparece al poco con él. Dice que está cojo y que se puede cansar más, pero al final llega con el resto del grupo a disfrutar de un festín de bellotas, ya que, desde la primera encina que hay a la entrada de la finca, se ve que hay cantidad.

«Estos van solos», explica Faustino. Y es verdad: él los saca de la finca y caminan sabiendo que van a un lugar con más bellota. Recibe ayuda de dos trabajadores de la explotación en un cambio de camino, pero el resto lo realiza él solo. Va en la furgoneta, parando poco a poco para que no se quede rezagado ninguno. Y es que se paran mucho, sobre todo en algunas encinas donde queda fruto. «Cómo se nota dónde hay bellota», comenta Faustino.

Tanto el ganadero como los animales están habituados a estos cambios de terreno, que se realizan sin problema. Les queda un par de meses así, para que los animales vayan cogiendo peso y puedan sacrificarse en enero, según las previsiones de Faustino.

Ha comenzado la montanera, un momento clave para la industria porcina. Este año, dice, hay quizás algo menos de bellota, pero no está mal. Además, con las lluvias caídas estos días, la hierba está brotando, y si no hiela, puede ser aún más positivo para el engorde de los cerdos. El cambio de finca cada tres o cuatro días evita que dañen mucho el terreno, y el pasto puede recuperarse para la siguiente ronda de bellotas.