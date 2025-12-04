Cataluña afirma que la mayoría de los 50 jabalíes muertos en Collserola dan negativo en peste porcina africana Los animales podrían haber muerto por «distintas circunstancias»

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, declaró este jueves que “la gran mayoría” de los 50 jabalíes encontrados muertos en la zona de Collserola (Barcelona), donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA), han dado resultado negativo en la enfermedad.

En una entrevista en 'La 2 Cat', recogida por Europa Press, Ordeig señaló que estos 50 jabalíes podrían haber fallecido por “distintas circunstancias”, como atropellos, otras enfermedades o sacrificios, y adelantó que probablemente esta semana se detectarán más jabalíes positivos en PPA.

El conseller aseguró que la PPA ha llegado por intervención humana: “Casi con seguridad, lo sabremos en los próximos días, no ha entrado por contagio de jabalíes, sino que ha sido un factor humano, posiblemente vía la AP-7 o alguna otra vía de comunicación”.

Además, recordó que ya se había alertado sobre la posibilidad de un brote en España, dado que la enfermedad “es endémica y está descontrolada” en los países del este de Europa.

Ordeig hizo un llamado a la calma y afirmó que pedirá a las principales exportadoras de cerdo que minimicen el impacto sobre el empleo y el sector, para evitar un efecto dominó: “Necesitamos que las empresas resistan este período transitorio”.

Illa en México

Consultado sobre si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debería haber regresado de su viaje a México para asistir a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ante el brote de PPA, Ordeig defendió que “lo más importante es contar con un Govern que gobierne y tome decisiones”.

“El presidente es una persona que gusta de estar al día y liderar este tipo de situaciones”, añadió.

Propuesta de días de pesca en el Mediterráneo

Respecto a la propuesta de la Unión Europea de limitar la actividad pesquera en el Mediterráneo a un promedio de 9,6 días por buque para 2026, Ordeig la calificó de “insulto a la inteligencia” y una falta de respeto hacia los países del Mediterráneo, además de señalar que contraviene la palabra del Comisario de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, Costas Kadis.

Añadió que la decisión sobre la medida se tomará la próxima semana y expresó su deseo de que no prospere: “Seguimos con esta dinámica de reducir, recortar y prácticamente eliminar la pesca de arrastre”.